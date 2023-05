Juez vincula de nuevo a proceso a Kiril Todorov

CDMX.- Un juez federal vinculó de nuevo a proceso a Kiril Todorov, ex presidente de la Federación Mexicana de Natación, por el delito de peculado, por un monto exacto de desvío de recursos públicos de 155 millones 770 mil 327 pesos con 61 centavos.

PUBLICIDAD

Después de una audiencia inicial maratónica de 20 horas, la defensa del ex federativo, desconocido por World Aquatics (antes FINA), no logró evitar que la Fiscalía General de la República continúe con la investigación en contra y el juez otorgó 6 meses a las partes para continuar recabando pruebas a petición de la defensa que se oponía a los 4 meses iniciales.

"Esta situación pudo haberse evitado de manera muy distinta, toda esta situación de desgaste ha sido una afectación mayúscula que tiene desarticulados a los deportes acuáticos en México", dijo Todorov durante la audiencia.

"Ha sido algo muy triste. No hubo ese deseo de la fiscalía a una colaboración. Esta investigación se ha hecho en una auditoría forense de niveles titánicos. Las afectaciones a nivel de salud que tengo documentadas han sido lamentables. Todo esto ha sido una afectación histórica para los deportes acuáticos en México. Pido que no me vincule a proceso".

La defensa argumentó que Todorov no desvió recursos públicos porque había recursos privados y autogenerados en dos de las cuentas de la Federación Mexicana de Natación.

Sin embargo, la fiscalía precisó que los recursos públicos no se pueden mezclar con otros diferentes y tampoco enviarse a cuentas privadas. La FGR argumentó que la Federación Mexicana de Natación expidió facturas como si dieran el servicio y que tienen indicios de que la Conade, dirigida por Ana Guevara, les ocultó información. Conade señaló que la Federación Mexicana de Natación no tiene ningún adeudo y que solo colabora con la Fiscalía.

El juez dejó las medidas cautelares a Todorov como no salir del País, pero no impuso ninguna medida cautelar adicional mientras dure el proceso en acatamiento al amparo emitido.