Resta Deschamps importancia a Messi

Doha— En Francia están enfocados en ganar la Copa del Mundo, más allá del "Mundo "Messi" que se ha formado en Qatar 2022.

El entrenador Didier Deschamps y el portero Hugo Lloris están conscientes de lo que se juegan este domingo, que es la posibilidad de un bicampeonato, para el cual han enfrentado situaciones complicadas desde la lesión de estrellas previo al torneo como Karim Benzema, N'Golo Kanté y Paul Pogba, por decir algunos.

"A mí no me importa eso (lo que se habla de Messi), me importa mi equipo y hay situaciones que surgen en las que no vamos a hacer nada, así que hay que adaptarse y hay que hacer todo lo posible para para aportar cada uno lo que tiene que aportar", dijo Deschamps, técnico de Francia, en el Centro de Medios de Qatar.

"Lo más importante es permanecer tranquilos ante cualquier complicación, pero sobre todo en el Mundial, siempre con el objetivo que es ganar levantar la Copa, algo que no quieren los argentinos, obviamente, e incluso en nuestro país algunos franceses quieren que gane Argentina, pero vamos a dar el máximo para que no suceda y nos la podamos llevar nosotros (la Copa)".

Deschamps dijo que aunque se enfrentaron el Mundial pasado en Octavos de Final, en donde ganaron 4-3, hoy las cosas son distintas.

"Ahora no es el mismo equipo, no es la misma plantilla; en aquel caso eran Octavos de Final cuando jugamos y, por otra parte, los seis partidos que han disputado ellos, han entrado jugadores diferentes, diferentes sistemas, entonces tenemos tres observadores que han visto partidos de ellos y nos dan información concreta y pueden salir con planteamientos diferentes como también nosotros", explicó.





NO TODO ES MESSI

Por su parte Hugo Lloris, portero y capitán del equipo, señaló que Argentina tiene muchos más jugadores y que no deben enfocarse a quien considera una figura de corte internacional.

"Veremos qué es lo que propone Argentina, lo que hemos visto es que es un equipo bien organizado, son muy fuertes a nivel defensivo, son agresivos y juegan muy bien, tienen muy buenas transiciones ofensivas y aprovechan los errores del rival", expresó Lloris.

"Luego en la historia del futbol argentino ha habido jugadores, por supuesto el máximo referente Maradona y el día de hoy tenemos a Leo Messi que forma parte de la leyenda de este deporte".

Al igual que su entrenador, dijo que están enfocados en lo suyo y no en todo lo que se habla de Argentina, siendo Lionel Messi el punto de atracción.

"Contamos con el apoyo de todos los hinchas de todo un país que está detrás de nosotros y el resto carece de importancia; en mi opinión llegamos a esta competencia con una misión que era llegar lo más lejos posible, es la mentalidad que hemos mantenido desde el inicio", añadió el portero.

"Después de cuatro años, estamos en una Final otra vez y vamos a darlo todo para ser los vencedores de esta batalla; ese es nuestro objetivo", concluyó.