Quedan tricolores varados en Dubai y se pierden el partido

Next

Next

Ciudad de México.- Christian Hernández y su esposa tenían la ilusión de ver el partido de México-Argentina en el Estadio de Lusail... pero se conformaron con verlo por televisión desde Dubai.





La pareja perdió ayer el vuelo que los llevaría a Qatar, lo que le impidió llegar a tiempo al duelo.





Su idea era llegar a mediodía a Doha para después dejar maletas y dirigirse al partido, que comenzaba a las 10 de la noche.





"Mi esposa y yo no llegamos a tiempo a nuestro vuelo de regreso a Doha, desde Dubai, y ya no tenían vuelos hasta mañana (hoy)", apuntó César.





La otra desesperación de César fue perder los codiciados boletos que miles de aficionados hubieran querido, y el coraje fue también porque adquirieron los tickets en reventa, pagando más del doble de su precio original, pero no pudo transferirlos.





Eran boletos digitales y estaban en la cuenta de César, por lo que no podía revenderlos o regalarlos a otro aficionado. La única forma era prestando su cuenta, pero debería tener mucha confianza, ya que el Mundial sigue y tiene otros juegos.





"Se desperdiciaron 2 boletos de Argentina vs. México. Los compramos en StubHub y no los podemos ni vender o regalar, porque no son transferibles. Neta que es un día que nunca se nos va a olvidar", agregó el fanático del Tri, quien espera aterrizar hoy en tierras mundialistas.