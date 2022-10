Presumen mexicanos playera del quinto partido

Ciudad de México.- Súbanse a la "5ºPartidoneta", que hay lugares. Un aficionado mexicano creó una playera especial para expresar su fe en la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar y, de paso, combatir el pesimismo que rodea al Tri.

Óscar Genis, mediante su marca Trazo, diseñó una camiseta que en la parte frontal tiene bordada a mano la frase "¡súbale, hay lugares!", mientras que en la dorsal lucen estampados dicho eslogan, además de la imagen de una camioneta que está en fuego acompañada de las leyendas "5º Partidoneta", "afición nacional de México" y "Qatar 2022".

Destaca que la fabricación es sustentable, ya que se realiza con algodón y botellas PET, y que todas tienen detalles bordados a mano.

"Es mi tercer Mundial, me gusta mucho la Selección Mexicana. Siento que para este Mundial hay demasiado detractor, mucha gente está muy poco confiada. Me parece que, al contrario, va a ser uno de los mejores Mundiales porque al no tener tanta presión, estarán más liberados.

"Viendo todo este rollo del hate hacia la Selección, tenemos que hacer iniciativas positivas y de ahí nace la iniciativa con el grupo de personas con el que voy, con seis familiares, de ahí nace la idea de hacer esta playera de la '5ºPartidoneta' porque hoy está en boga esto de las netas, por así decirlo. La gente que va al Mundial, que se suba y apoyemos a la Selección y vayamos con esa buena vibra y entusiasmo para que se llegue al ansiado quinto partido", dijo Genis al medio nacional Cancha.

¿Dónde conseguir la 5ºPartidoneta?

Por ahora, las playeras se fabrican bajo pedido en blanco o negro, con un costo de 450 pesos, por medio de la cuenta de Instagram @trazo.oficial y la página web trazosustentable.com.

Justo este 20 de octubre estamos a un mes del inicio de la Copa del Mundo de Qatar, en la que México debuta el día 22 de noviembre contra Polonia.