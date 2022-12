Presenta Alexa Moreno su primer libro

Ciudad de México.- La medallista mundial Alexa Moreno presenta hoy su primer libro: "Singular y Extraordinaria", obra que la muestra más real que nunca tras más de 20 años de carrera en la gimnasia artística.

"Es un libro que está enfocado a adolescentes y jóvenes adultos, traté de hacerlo lo más ameno posible y real de cómo viví ciertas cosas para que lo vean desde mi punto de vista".

"No es como una biografía sino planes que tengo y hablar sobre mí, para que me vean como una persona real", contó en entrevista con el medio nacional Cancha.

En 200 páginas, la deportista comparte las diversas etapas de su vida que verán luz en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Plasme en el papel que volar de la gimnasia a la escritura tiene una similitud.

"Lo más difícil fue no saber cuánto me acordaba de algunos momentos y que fuera una forma de hablar y sencilla de leer, pero sin perder mi esencia, tiene que ser de una manera formal y no tan coloquial, es una mezcla de todo", contó.

"La gimnasia y escribir un libro se parecen en los detalles porque son importantes, esa búsqueda de afinar hasta que quede al punto", precisó la cuarto lugar olímpico en salto de caballo en Tokio 2020.

La mejor gimnasta mexicana de la historia descubrió una nueva etapa en su vida que ha estado llena de anime, el japonés, viajes, su vida como scout, excursiones y ahora la escritura.

A lo largo de estas páginas se descubrirá, a salto de caballo, a una Alexa que muy pocas personas conocen, que desde pequeña ha aprendido a no rendirse. Una Alexa insólita y singular, como se lee en su libro.