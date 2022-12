Acepta Yon de Luisa fracaso de Selección, pero no se va

Next

Doha.- Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), aceptó fracaso del Tri en Qatar pero dejó claro que no renunciará.





Al ser cuestionado sobre su posible renuncia ante el sentir de la gente, así como la renuncia de Jaime Ordiales, respondió:





"No es necesaria una renuncia, porque la presidencia son por ciclos mundialistas, entonces ahora termina este ciclo mundialista y los dueños van a tomar la decisión si continúa o no, este proyecto, pero en ese sentido, no es necesaria una renuncia", dijo.





Agregó que se hará un análisis en 60 días del área deportiva, la multipropiedad, el ascenso y descenso, y los extranjeros en la Liga MX.





"Entraremos en una etapa de evaluación para hacer un análisis a profundidad de aquí a 60 días de toda el área deportiva de la FMF y se revisarán cambios estructurales que se venían platicando con anterioridad", afirmó en conferencia en Qatar.





"Reconocemos que en Qatar no cumplimos el primer objetivo, que era alcanzar los Octavos de Final".





El responsable de la administración del futbol mexicano agradeció a los jugadores, clubes y socios comerciales.





"Agradecemos a los jugadores que participaron en toda la preparación de este Mundial, no solo a los que vinieron. También agradezco a los clubes que apoyaron y a nuestros socios comerciales".





En su oportunidad, Jaime Ordiales reconoció que le fallaron al gremio futbolístico.





"Le fallamos al gremio del fútbol mexicano y a los aficionados. Estamos apenados y queremos disculparnos con todos", afirmó.