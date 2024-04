Playoffs a la vista

LeBron James y los Lakers de Los Angeles están de regreso en el torneo de play-in. Al igual que Stephen Curry, ya que él y Golden State van a luchar por su temporada. Jimmy Butler también regresa, después que esta ronda pero del año pasado fue el primer paso que dio Miami en su trayecto hacia las Finales de la NBA.

La postemporada –aunque aún no son técnicamente los playoffs– empezará esta noche con un par de enfrentamientos en la Conferencia del Oeste.

Los Lakers visitarán a Nueva Orleans y el ganador asegurará el séptimo sembrado y jugará una serie de partidos contra Denver, el campeón defensor, en la Ronda 1.

Y luego, los Warriors irán a Sacramento, que será un partido de eliminación para ambos equipos.

La Conferencia del Este estará en la cancha el miércoles: Filadelfia recibirá a Miami en un partido que decidirá el séptimo sembrado y Atlanta visitará a Chicago, para ambos equipos la temporada estará en juego.

Los Lakers forzaron una revancha al final de la temporada regular del domingo con una victoria en Nueva Orleans por marcador de 128-104 que eliminó a los Pelícanos del sexto sembrado. Ahora, los Lakers esperan que los Pelícanos respondan como si estuvieran en el Juego 2 de una serie de playoffs.

“Si uno gana ese primer partido, el equipo tiene muchos días para disfrutar de esa sensación o con el sabor de la derrota, así que, vamos a tener que estar extremadamente preparados y tenemos que jugar con la misma urgencia”, comentó James, quien tiene 39 años y va a jugar su temporada 21 en la NBA.

Los Lakers y el Heat demostraron que el play-in puede ser un trampolín para lograr cosas más grandes y mejores que el año pasado, los Lakers llegaron a las finales de la Conferencia del Oeste y el Heat llegó a las Finales de la NBA.

“No estamos en el mismo grupo que el año pasado”, comentó Butler. “Nosotros nos sentimos confiados en los jugadores que tenemos y sabemos de lo que somos capaces. Ya veremos qué hacer cuando llegue el momento”.

Golden State hará un recorrido corto en autobús hacia el norte para jugar el partido de eliminación contra los Kings, en la misma cancha en donde los Warriors ganaron un Juego 7 como visitantes en la Ronda 1 de la temporada pasada.

“Estamos felices de tener esa oportunidad”, comentó Steve Kerr, entrenador de Golden State.

Al igual que los Kings, que tuvieron una temporada llena de altibajos, pero tuvieron la oportunidad de evitar el recuerdo de caer ante los Warriors en los playoffs del año pasado.

“Hagámoslo”, comentó Mike Brown, entrenador de Sacramento.

El formato

Este es el cuarto año de este formato y, técnicamente, el quinto año para el torneo de play-in en general. Un recordatorio de cómo funciona el formato:

— Son seis partidos del torneo. Los seis tienen un equipo que se clasifica para los playoffs, o que es eliminado, o ambas cosas

— El No. 7 juega contra el No. 8. El ganador está dentro y obtiene el puesto No. 7 para los playoffs. El perdedor tiene una segunda oportunidad

— El número 9 juega contra el número 10. La temporada del perdedor ha terminado. El ganador visita al perdedor del juego de 7 contra 8

— Los equipos restantes (el perdedor 7-8 y el ganador 9-10) juegan en el puesto más alto, y el ganador obtiene el puesto número 8 en los playoffs. La temporada del perdedor termina

Para hoy

Lakers (8) vs N. Orleans (7)

5:30 p.m. / TNT

Serie en la temporada: Lakers, 3-1

Apariciones en el play-in: tercera para Lakers (2021, 2023); tercera para N. Orleans (2022, 2023).

En juego: el ganador enfrentará a Denver en el Juego 1 el domingo; el perdedor encara un juego de eliminación el viernes

Golden State (10) vs Sacramento (9)

8 p.m. / TNT

Serie en la temporada: Empatada, 2-2

Apariciones en el play-in: segunda para Golden State (2021), primera para Sacramento

En juego: El ganador juega un partido de eliminación el viernes; el perdedor es eliminado