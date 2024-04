Pierden Bravos ante los Xolos de Tijuana

Ciudad Juárez.- Una racha de tres triunfos al hilo y un rival que no había ganado un solo juego, tenían a los Bravos de Juárez como favoritos para ganar la noche de este domingo, pero los juarenses no fueron capaces de encontrar la combinación del candado que pusieron los Xolos de Tijuana y con un gol en los últimos minutos perdieron 1-0 y dejaron ir la oportunidad de asegurar por lo menos no tener que pagar la multa más cara en la lucha que viven en el fondo de la tabla de cocientes.

Así, la escuadra juarense vuelve a dejar su marca nada más en tres victorias al hilo, algo que ya había conseguido en otros dos torneos en su historia en la Liga MX.

Por su parte, los Xolos dirigidos por Miguel Herrera, por fin supieron lo que es ganar después de 14 partidos sin hacerlo en el presente torneo Clausura 2024 más los dos últimos de la fase regular del Apertura 2023.

Bravos jugará el próximo viernes contra los Cañoneros de Mazatlán en el puerto sinaloense y terminará el torneo el sábado 27 de abril contra León en el Estadio Benito Juárez.

Si los Bravos ganan esos dos partidos terminarán con un cociente de 1.0294, lo que significaría que Mazatlán podría sumar solamente tres puntos más y en ese caso terminaría con el mismo cociente de 1.0294, mientras que si Tijuana también gana sus siguientes dos juegos terminara con 1.0000.

De darse esa situación, Bravos ocuparía el lugar 16 de la tabla de cocientes y tendría que pagar 33 millones de pesos, Mazatlán pagaría 47 mdp y Xolos 80 mdp.

La noche de este domingo sobre la cancha del ‘San Benito’, la escuadra juarense se dejó atrapar por el ritmo de juego de los Xolos, que desde un principio echaron el camión atrás en busca del contragolpe, o del error defensivo de los Bravos, para hacer daño.

El partido en buena parte de los 90 minutos fue para el olvido con pocas jugadas de peligro en ambas porterías, y fue hasta el minuto 82 que el recién ingresado Michael Santos dejó ir la más clara para los Bravos cuando solo y sin marca, casi sobre el área chica, remató de cabeza y mandó el balón desviado de la puerta de Toño Rodríguez.

Al 88’, Xolos mandó un largo servicio al área juarense, Francisco Calvo rechazo de cabeza de manera muy débil y la pelota llegó a los dominios de José Zúñiga, quien no perdonó y mandó guardar el balón al fondo de las redes 14 minutos después de haber entrado al campo, para darle así la victoria a los tijuanenses.