Pierde Máquina de Caixinha el 'punch'

Ciudad de México— La Máquina de Pedro Caixinha perdió 'punch' de cara a su visita hoy al León, por la Jornada 5 del Clausura 2019.

Si bien buscará hilvanar 3 triunfos en Liga, Cruz Azul apenas lleva 3 dianas entre 4 fechas, su producción goleadora más pobre desde que llegó el timonel luso, en ese lapso de tiempo.

A estas alturas, los celestes sumaban 6 tantos el torneo pasado, mientras que hace un año llevaban 4.

Lo peor es que ninguno de sus centro delanteros: Martín Cauteruccio y Milton Caraglio han anotado, pues los tantos los ha marcado Elías Hernández.

"Caute" reconoció que pega no ser contundentes porque complica el trámite de los partidos.

"Afecta desde que cuando vas ganando y tienes varios goles, el equipo se suelta un poquito más, tenemos que trabajar en base a eso y mejorar", explicó el charrúa.

"Por algo no todo mundo es delantero y cada uno tiene una posición específica, sabemos en la posición que estamos y la responsabilidad que tenemos, no somos ajenos a eso, no nos gusta no poder marcar".

Aun así, Caixinha no pierde la fe en sus atacantes y ayer, hasta se atrevió a decir que Cauteruccio celebrará un gol ante La Fiera.

"Dije que confiaba muchísimo en nuestros delanteros y sigo teniendo total confianza en ellos, es un tema de contundencia y momentos, y los únicos goles que tienes anotados, los anotó solamente un único jugador: Elías", recordó.

"Tenemos muy claro que nuestros medios que trajimos para este torneo, también te van a dar más goles y te van a dar calidad en servir a tus delanteros, y me voy a arriesgar a que mañana Caute va a marcar".

Sólo que el DT deberá driblar las 5 bajas que tendrá por lesión: Pablo Aguilar, Édgar Méndez, Adrián Aldrete, Stephen Eustáquio y Jordan Silva.

Por si fuera poco, enfrente está un León que recobró la memoria y goleó 4-0 al Querétaro la jornada anterior.