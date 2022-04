Pidió Piqué ser llevado a Tokio 2020

Madrid— Gerard Piqué pidió ayuda al presidente de la Federación Española de Futbol para jugar en Tokio 2020, según revelaron este miércoles audios robados a la federación.

Los detalles publicados por el diario El Confidencial salieron a la luz después que otro audio reveló que el defensor del Barcelona ayudó a negociar una comisión de 24 millones de euros para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita.

Se escucha a Piqué pedirle al presidente de la federación, Luis Rubiales, que hable con el técnico del equipo olímpico Luis de la Fuente y organice una reunión entre ambos.

"Esta me la tienes que hacer, eh Rubi, me la tienes que conseguir'', dijo Piqué. "Lo tenemos que mantener muy en secreto y coger al míster (se refiere al técnico Sub 21 Luis de la Fuente)... Cuando acabe la competición, me voy a Madrid y nos sentamos con él. Creo que esto hay que mantenerlo hasta el final muy en secreto entre los tres. ¿No te parece?''.

Rubiales aceptó hablar con el técnico, pero dijo que la decisión dependía de De la Fuente.

Piqué dijo que no quería que se filtrase la información para impedir que otros jugadores pidieran lo mismo. Se había enterado, dijo, que Sergio Ramos también quería jugar y probablemente lo filtró a los medios para tratar de presionar al técnico.

El presidente finalmente habló con De la Fuente y, según él, el técnico le pidió que esperara hasta que el equipo asegurase su clasificación a los Juegos Olímpicos, y entonces se reuniría con Piqué.

Rubiales habló públicamente por primera vez en una conferencia de prensa el miércoles. Dijo que Piqué no fue el único jugador que le habló sobre ir a los Juegos Olímpicos,

Ni Piqué ni Ramos fueron a Tokio, donde España obtuvo la medalla de plata al perder con Brasil en la Final.

En otro de los audios, Piqué a Rubiales que le ayude para que el equipo del que es dueño, el Andorra, que compite en Segunda B.

"Si podéis evitar ponernos en el grupo con los catalanes mejor. Siempre son los de más nivel los cuatro del grupo han llegado a los dos partidos finales", se escucha decir al defensa del Barcelona.

"Lo tengo en cuenta, o sea que a vosotros os da igual ir donde sea, ¿no? Aunque tengáis que viajar más en avión. Lo más normal sería que coincidieseis con algunos clubes catalanes, pero está bien saber que tenéis plena movilidad", responde Rubiales.

Al final el Andorra quedó en un grupo con otros nueve equipos catalanes.