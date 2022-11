Pide aficionado boletos de Qatar usados para su colección

Next

Doha— Shreyas Suresh es originario de la India, ahora vive en Arabia Saudita, en donde trabaja como ingeniero, pero su pasión por el futbol le trajo al Mundial de Qatar 2022.

Shreyas ya asistió a 3 partidos: Inglaterra vs. EU, Polonia vs. Arabia y España vs. Alemania.

Sólo que este seguidor no quiso quedarse con las manos vacías ya que los boletos para la Copa del Mundo son virtuales, así que afuera de los accesos se detiene para pedir una entrada, con un letrero: "Collecting used tickets", para que alguien con boletos físicos, de hospitality o los que regalaron las Federaciones.

"Es algo muy bueno estar aquí. Me gusta coleccionar cosas relacionadas al deporte", explicó.

"En mi país el futbol no es la gran cosa, la mayoría de la gente ve cricket, así que soy muy fan de futbol por lo que es bonito coleccionar estas cosas. Además, si tengo hijos, les podré enseñar que fui a estos partidos".

Mientras realizábamos la entrevista, una persona le dio el boleto que usó en el España vs. Alemania, lo que emocionó a Suresh, quien abandonó el Al Bayt visiblemente contento.