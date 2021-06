Perla y Dayana Navarrete, unidas para crecer con Bravas

Cortesía

Tres años y medio después de haber salido de la ciudad, Perla Navarrete tendrá no solamente la oportunidad de defender los colores del equipo de su ciudad en la Liga MX Femenil, sino que además lo hará al lado de su hermana Dayana, como integrantes de las Bravas del FC Juárez a partir del torneo Apertura 2021.

Dayana forma parte de las Bravas desde que el equipo llegó a la liga femenil a mediados del 2019. Perla fue anunciada hace apenas una semana como refuerzo del equipo fronterizo, después de haber militado en León, Tigres y Santos.

“Sinceramente nunca pensamos las dos que fuéramos a jugar juntas, pues por el hecho de que ella es mamá se dificultaba que ella fuera a salir de aquí. Entonces ella siempre ha dejado toda el alma en este equipo, y para mí regresar a casa y haberme ganado un lugar aquí para estar con ella significa mucho; creo que cuando una se caiga la otra está ahí para empujarla”, dijo Perla.

“Creo que nos apoyamos mucho, somos unas hermanas muy unidas tanto dentro como fuera de la cancha, siempre nos exigimos profesionalmente, tanto en la escuela como en la casa con la familia, y aquí en la cancha con las compañeras”, agregó la jugadora de 27 años de edad.

Perla tomó la decisión de salir de la ciudad para cumplir su sueño de ser una futbolista profesional hace tres años y medio, algo que no fue nada fácil para la mediocampista juarense. Ahora, una nueva ilusión nace en ella al tener la oportunidad de defender los colores de las Bravas del FC Juárez.

“Me siento muy contenta de por fin llegar aquí, ya después de tres años y medio, aproximadamente. Jugar fuera de casa no ha sido nada fácil, son retos que me he propuesto y que he dejado mi alma y corazón en cada cancha de cada equipo en los que he jugado”, declaró la jugadora fronteriza.

“Ahora vengo a jugar aquí y es una emoción superdiferente, tengo las mismas ganas de sobresalir, las mismas ganas de ganarme un lugar en el equipo. No vengo a que me regalen nada; aunque sea de aquí, vengo a luchar y a ganarme el respeto de mis compañeras, tanto del cuerpo técnico como de la directiva, para poder dar lo mejor de mí”, agregó la mediocampista.

Estar de regreso en su ciudad natal hace que Perla siente mucha paz y olvide la intranquilidad que vivía al estar sola, sin su familia, en otra ciudad, donde ella tenía que buscar dónde se iba a quedar o qué iba a comer.

“O sea, son muchas las cosas que vive uno de foránea, y al estar aquí sientes ese plus que no sientes en otros lados, pues está tu familia, a lo mejor tienes un día malo y llegas con la familia y te recarga esa energía, esas pilas que necesitas, entonces creo que lo tomaré como una ventaja para jugar aquí y de jugar feliz, de sentir que estoy en mi casa, con mi gente, con mi familia y pues más que nada con mi hermana”.

Nombre: Perla Rocío Navarrete Muñoz

Posición: Mediocampista

Fecha de Nac.: 23 de marzo de 1994

Lugar de Nac.: Cd. Juárez

Edad: 27 años

Estatura: 1.65 m

Peso: 58 kg

Sus números en el Clausura 2021

Juegos jugados 9

Titular 1

Goles 0

Autogoles 0

Minutos 108

Amarillas 0

Rojas 0

Nombre: Dayana Navarrete Muñoz

Posición: Mediocampista

Fecha de Nac.: 21 de marzo de 2001

Lugar de Nac.: Chihuahua

Edad: 20 Años

Estatura: 1.62 m

Peso: 54 kg

Sus números en el Clausura 2021

Juego jugados 13

Titular 8

Goles 0

Autogoles 0

Minutos 678

Amarillas 1

Rojas 0