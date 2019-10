¡Nos vamos al mundial!

Ya con la tranquilidad y la emoción de saber que es el inicio de un sueño al formar parte de la lista final de convocados de la Selección Mexicana Sub-17 para la Copa del Mundo de la categoría, los futbolistas juarenses Santiago Muñoz y Bryan González viajarán hoy a Buenos Aires, Argentina, donde el seleccionado azteca hará su última gira de preparación antes de trasladarse a tierras mundialistas y enfocarse de lleno en la competencia.

Luego de varios días concentrados en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Femexfut, el destino de los seleccionados es Brasil, donde a partir del 26 del mes en curso se desarrollará la justa mundialista.

“Me siento orgulloso de portar esta playera, estos colores y agradecido con mi familia, que siempre me apoyó, es un sueño que se está haciendo realidad”, expresó Santiago Muñoz desde la Ciudad de México, horas antes de viajar a Sudamérica.

Ambos jugadores han sido constantes en las convocatorias del entrenador Marco Antonio ‘Chima’ Ruiz e incluso formaron parte del equipo que obtuvo la calificación a este campeonato en el Premundial de la Concacaf, en mayo, a costa de Estados Unidos.

“Creo que ser llamado a la Selección constantemente implica una gran responsabilidad. Me considero una persona disciplinada y futbolísticamente como un jugador encarador, que manda buenos centros y con velocidad”, mencionó Bryan, futbolista de Tuzos del Pachuca.

El futbol azteca cuenta con dos antecedentes satisfactorios en Copas del Mundo de esta categoría, pues en 2005 y en 2011 México se proclamó campeón, algo que los futbolistas fronterizos niegan considerar como presión.

“Para mí y para todo el equipo es un reto, más que presión es una motivación y estamos enfocados en hacer nuestra propia historia”, dijo Muñoz Robles. “Queremos ir paso a paso, por un rumbo diferente y para mí eso es una motivación”, coincidió González Olivan.

Mentalizados en que lo primordial es realizar un buen papel y tratar de convencer al técnico para asegurar un lugar en el once titular, los futbolistas fronterizos también son conscientes de la importancia y de la vitrina que puede ser un Mundial Sub-17.

“Es un Mundial, te empiezan a voltear a ver y, yo que estoy con Santos puedo levantar la mano y decir que puedo para que me den oportunidad de debutar en Primera División”, declaró el delantero de los Guerreros.

“Ir a un Mundial es otra cosa, quiero mostrarme y dar a entender que estoy listo para aprovechar este tipo de oportunidades, también a mi club”, mencionó el mediocampista de los Tuzos. El combinado nacional Sub-17 está ubicado en el Grupo F de la justa; realizará su debut el próximo lunes 28 de octubre frente a Paraguay en Brasilia, Brasil.