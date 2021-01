Nombran a Whistle Stop Café Campeona Mundial 2020

Cortesía

Whistle Stop Café, ganadora del All American Futurity en el hipódromo Ruidoso Downs el año pasado, fue nombrada Campeona Mundial 2020 de carreras de caballos cuarto de milla en los Estados Unidos, con lo que se une a Laico Bird como las únicas potras dosañeras en ganar dicho título.

Laico Bird lo ganó en 1967, mientras que el año pasado Whistle Stop Café terminó invicta en seis salidas con ganancias por un millón 974 mil 986 dólares. También fue la potranca campeona dosañera.

Los propietarios Whitmire Ranch de Sallisaw, Oklahoma, la compraron por 42 mil dólares cuando tenía un año. El entrenador Blane Wood y el jinete Ricky Ramirez guiaron a la potra a ganar su prueba para el Heritage Place Futurity (G1) y el Heritage Place Juvenile. Luego viajó a Ruidoso, donde ganó su prueba y la final del Rainbow Futurity (G1) de un millón de dólares, y ganó su prueba y la final del All American Futurity (G1) con bolsa de 3 millones de dólares.

Whistle Stop Cafe fue criado por Bobby D. Cox y es producto de Freighttrain B y de la yegua Sinuous, ésta últimam producto de Mr Jess Perry.

El potro campeón dosañero es Dulce Sin Tacha, quien ganó cinco de seis salidas y tuvo ganancias por 518 mil 403 dólares para los criadores y dueños Bob y Jerry Gaston. Dulce Sin Tacha es producto de Jess Good Candy y de la yegua Prissy Sin Tacha. Entrenado por Heath Taylor y montado por Rodrigo Vallejo, su año estuvo liderado por una victoria en el Texas Classic Futurity (G1) con bolsa de un millón 31 mil 211 dólares.

Apollitical Gold llevó su galope a todos los lugares que se presentó para ganar el título de campeón castrado dosañero. Hijo de Apollitical Jess y de la yegua SRC Gold, por PYC Paint Your Wagon, Apollitical Gold ganó cuatro de nueve largadas, con dos segundos y tres terceros lugares. Obutvo ganancias por 972 mil 659 dólares. Sus esfuerzos clave incluyeron una victoria en el Golden State Million Futurity (G1) y un tercer lugar en el All American Futurity (G1) en Ruidoso Downs, así como en Los Alamitos Two Million Futurity (G1). Fue entrenado por Eddie Willis y fue montado por Justine Klaiber, Jimmy Brooks y Cody Smith.