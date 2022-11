No hay presión por ganarle a México: Lautaro Martínez

Next

Next

Doha.- Para el centro delantero de la Selección Argentina, Lautaro Martínez, no hay presión por tener que ganarle a México para seguir vivos en el Mundial.





El goleador del Inter de Milán argumentó que el mal momento ya pasó y la derrota ante Arabia Saudita fue propiciada por ellos mismos.





"No, no se habló (mal momento), no hay presión, porque confiamos en nuestro trabajo, en lo que estamos haciendo y en cada uno de los que estamos, en el cuerpo técnico y estamos muy tranquilos. Hemos hecho el duelo de este partido que pasó y hace un día y medio que estamos pensando en México y estamos tranquilos y confiados que vamos a salir a la cancha a representar a Argentina cómo se debe".





"Teníamos mucha ilusión de empezar el Mundial ganando y hemos perdido por detalles y por errores nuestros y eso ya quedó atrás y ahora pensamos en México", dijo el atacante.





Calificó a México como un rival que juega bien y que sobretodo tienen bien analizado al que si lo contragolpean, le pueden hacer daño.





"México es un rival que juega mucho con la pelota, con mucha gente abierta y se nos hará el campo largo, pero debemos contrarrestar eso y aprovechar nuestras ocasiones y saber cómo plantear el partido".





"Vimos mucho material de cómo defiende y atacan y el cómo ellos atacan si nosotros logramos defender bien, y salir de contra los podemos lastimar", opinó Lautaro.





Sobre su experiencia en primer Mundial

"Si, éramos muchos chicos y para nosotros era el primer partido en una Copa del Mundo y un montón de cosas que se cruzan por la cabeza, pero cuando el árbitro pita eso queda atrás y hemos perdido por errores nuestros".





Sobre si deben aparecer las figuras argentinas

"Creo que todos, mañana va a ser el parido para nosotros, es una Final porque tenemos que ganar, porque es un partido importante para nuestro futuro y no sólo la jerarquía, y lo que traemos adentro, debe salir mañana".





Sobre el roce que hay entre seguidores de ambos países

"De ninguna manera, seguramente es el folclor, y es algo que el hincha lleva adentro y para nosotros entrar dentro de la cancha es algo aparte, pensaremos en nuestro deber nadamás".





Argentina se enfrenta a México con la necesidad de ganar para seguir con vida en el Grupo C de Qatar 2022.