Descarta 'Tata' que el México vs Argentina sea Clásico

Doha.- El Argentina vs México no alcanza la etiqueta de Clásico para Gerardo Martino, pese a la rivalidad de ambas aficiones, dos de las más numerosas en el Mundial de Qatar.





"Me parece que es un partido muy importante, cada que juegas con un candidato siempre tienes la intención de hacer un buen partido, las historias de una y otra Selección no tienen que ver".





"Después, hay una historia que pasa por fuera, México y Argentina trajeron mucha gente, se encuentran en la calle y se cargan, tampoco podemos establecer como Clásico algo que tiene muchas diferencias en cuanto a la historia", mencionó el técnico de la Selección Mexicana en la víspera del juego frente a Argentina.





México tiene un punto, mientras que la Albiceleste es sotanera tras la derrota en el debut. El juego equivale a una Final, al menos para las aspiraciones de ambas Selecciones en la ruta a Octavos.





"Lo que sucede normalmente cuando se trata de futbol lo pongo en el contexto, no desconozco la importancia del juego, tampoco el que el futuro de las dos Selecciones dependa mucho de lo que suceda mañana incluso hasta cuando se hizo el programa de partido, nos tocó Argentina y nunca imaginamos un escenario como el que se da a dar, trabajamos para México y queremos lo mejor para México.





"Las necesidades no creo que es sean tan diferentes, partido clave, si bien tenemos un punto más me parece que para las dos Selecciones en un partido clave, es cierto lo que dijo Lautaro, Argentina ha jugado al principio del ciclo esperando y saliendo al espacio, lo sufrimos en 2019, me parece que en la última etapa ha mutado y se ha sentido más cómodo, con mucha posesión y juego interior, atendemos las dos situaciones, intentamos que el partido pase por jugar mayoritariamente con la idea nuestra, pero también tenemos que pensar en que el partido no se dé de la manera en que queremos", indicó Martino.





El Argentina-México puede ser más tenso aún porque al momento del mismo ya se sabrá el resultado del juego Polonia-Arabia Saudita.





"Creo que analizarlo de esa manera hay dos cuestiones, hay otros partidos que se van a jugar y eso también tiene sumo interés en lo que pasa en el nuestro es muy difícil establecerlo sin entrar en el análisis de lo que va a suceder, un partido a veces se da de tal manera y vos no mereces nada y empatarlo termina siendo un resultado bueno y a veces se merece más digo que debíamos tener más contra Polonia y el empate no nos satisface", dijo.





Máxima atención en messi

El único que puede detener a Lionel Messi es el propio Messi.





"Aquellos que han enfrentado Lionel diríamos exactamente lo mismo, detenerlo pasa más porque tenga una mala tarde que por lo que podemos hacer".





"Siempre tenemos que preparar el partido pensando que Messi va a tener la mejor versión, nunca podemos especular, a veces sin tener 90 minutos en plenitud en cinco minutos te resuelve un partido, con la máxima atención sobre él", indicó Martino.