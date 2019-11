Mineros vs Lobos: duelo de invictos

En un duelo de invictos, UTEP y Nuevo México se verán las caras hoy en la edición 145 de la Batalla del I-25, en un partido que servirá de marco para la ‘Noche Latina’ y que dará inicio a las 7:00 pm en el Don Haskins Center.

Habrá presentación de mariachis y bailes folclóricos, mientras que UTEP vestirá jerseys con la leyenda ‘Mineros’ en español.

“No podemos agradecer lo suficiente a los aficionados por su apoyo contra los Aggies y los necesitaremos a todos para otro juego de una gran rivalidad contra los Lobos”, declaró el entrenador en jefe de segundo año de UTEP, Rodney Terry.

“Éste es un equipo de Nuevo México que fue altamente competitivo en la Mountain West la temporada pasada y agregó algunas transferencias de alto perfil provenientes de Ohio State, Texas A&M, Kansas y Towson. Están pronosticados para terminar terceros en su conferencia esta temporada. Será otra gran prueba para nuestro equipo. El Paso, necesitamos que vengas y nos ayudes a defender el Don”, agregó Terry.

Los dos equipos han tenido un inicio perfecto de temporada, luego de que los Mineros (3-0) vencieron el viernes pasado a Eastern New Mexico, 71-57, en el Don Haskins Center, y los Lobos (4-0) superaron a McNeese State, 90-80, el sábado por la noche en The Pit.

UTEP se encuentra con un récord de 3-0 por primera vez desde la temporada 2015-16 después de que el novato Deon Stroud lideró a los Mineros con 14 puntos, la cifra más alta de su carrera. Bryson Williams anotó 12 puntos, mientras que Souley Boum alcanzó cifra de doble dígito (11 puntos) y empató su marca universitaria con cuatro asistencias. Los Mineros superaron a los Greyhounds 46-23 en rebotes, mientras que Terry usó a nueve jugadores de la banca que se combinaron para anotar 29 puntos.

Al igual que los Mineros y el entrenador Terry, el coach de UNM, Paul Weir, cuenta con múltiples transferencias en su lista que están haciendo contribuciones serias al comienzo de la temporada.

Durante la victoria por 10 puntos de UNM sobre McNeese State, el senior transferido Corey Manigault lideró a los Lobos con 24 puntos en 12 de 16 tiros desde la línea de tiros libres. JaQuan Lyle, transferido de Ohio State, anotó 18 puntos y terminó 3 de 5 desde la larga distancia. Carlton Bragg, transferido de Kansas, ganó 18 tablas y totalizó cinco robos.