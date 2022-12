Mexicanos apoyan a EU en Octavos de Final

Doha— Tras la eliminación de México, José y Yara Ramírez ahora apoyan a Estados Unidos en Qatar 2022.

Si existe una rivalidad entre ambos países por el poderío de la Concacaf, en ellos existe hermandad.

La razón es que José se mudó a vivir Dallas, Texas, procedente de Tamaulipas.

Allá formó una familia y tuvo a sus hijos, como a Yara, quien lo acompaña en Doha en la Copa de Mundo.

La familia Ramírez se dejó ver con los colores de ambos equipos previo al juego entre Estados Unidos y Países Bajos, en los Octavos de Final, en el Estadio Internacional de Khalifa.

"Andamos así porque mi hija es de Estados Unidos y yo soy de México, de Tamaulipas", explicó el padre. "Yo ya tengo como 30 años en Estados Unidos y vivo en Dallas, Texas. Vengo a apoyar a Estados Unidos porque ya nos echaron al equipo de México pa' fuera, pero bueno, mi hija es de Estados Unidos".

Yara, de 18 años, dijo que ella apoyó en este Mundial a México, pues es también su País, a pesar de que nació en Estados Unidos.

"Yo apoyé a México y todo, me puse la camisa verde, y ahora ye me traje a mi papá para apoyar a Estados Unidos para la ronda de 16 que avanzó, pero México ya no. Sentimos los dos lados; las culturas de ambos son excelentes", dijo la joven.