Luce Tiger, pero se rezaga EU en Copa Presidentes

Melbourne.- Tiger Woods lució tan bien como siempre en la Copa Presidentes, pero el equipo estadounidense del que es capitán se encontró en una situación extraña: en desventaja por primera vez en 14 años.

Un inspirado equipo internacional se repuso de una derrota ante Woods y Justin Thomas en la modalidad de fourballs al comienzo de la jornada. Veteranos y novatos por igual consiguieron estupendos tiros y putts clave para que el conjunto internacional lograra el comienzo que buscaba, en su intento por conquistar el trofeo por primera vez desde 1998.

El equipo internacional ganó por 4-1 la primera sesión. Logró su mejor comienzo en la historia y tomó una ventaja tras cualquier sesión desde 2005.

Woods mostró un exquisito juego en corto, que le permitió tomar una ventaja de dos arriba, luego de dos hoyos, con tiros que prepararon la escena para birdies fáciles.

Embocó para birdie en el hoyo 15, par cinco. Cerró el duelo con un putt de ocho pies para birdie en el 15, par cinco –fue su sexto birdie en los 15 hoyos que requirió junto con Thomas para derrotar a Mark Leishman y al chileno Joaquín Niemann.

El equipo internacional abandonó el campo con los brazos entrelazados. Fue un momento feliz tras siete derrotas consecutivas.

Incluso Hideki Matsuyama, normalmente sereno, demostró lo mucho que esta semana significa para él. Batió un puño en el aire durante el duelo en que se llevó la victoria.

Atinó un putt de 25 pies para birdie en el 17, y tomó una ventaja de uno arriba junto con C.T. Pan,, lo que desembocó en la última victoria de la sesión, sobre Patrick Reed y Webb Simpson.

Un ejemplo de lo que fue la jornada para los estadounidense se dio cuando Dustin Johnson, jugando por primera vez desde el 25 de agosto debido a una cirugía en la rodilla, falló el putt para el eagle en el 11mo hoyo. El mexicano Abraham Ancer procedió a embocar un birdie desde 12 pies para afianzar la ventaja del equipo internacional.

“Sentíamos que estábamos bien preparados y teníamos un plan y creo que lo cumplimos y eso me fue dando confianza y pude meter buenos putts”, dijo Ancer.

En la siguiente jornada se disputarán duelos de foursomes, un formato de golpes alternados entre la pareja, un punto fuerte del equipo estadounidense en este torneo.

“Tenemos que ganar la Copa”, dijo Woods. “Es una larga semana, no estamos fuera todavía”.

Woods es el primer capitán desde 1994, cuando se disputó la edición inicial de la Copa Presidentes, que juega simultáneamente en el certamen. No disputaba la Copa desde 2013.

Fue la 25ta victoria de Woods en la Copa Presidentes, con lo que está a una del récord que ostenta Phil Mickelson.