Le gustaría a Harry Kane ser pateador de la NFL

Londres.- ¿Del "soccer" al americano?

El delantero del Tottenham, Harry Kane, reveló que le encantaría poder ser un pateador de la NFL ya que es fanático del futbol americano.

PUBLICIDAD

"Es algo que definitivamente quiero explorar. La NFL es algo que he estado siguiendo durante unos 10 años y me fascina, así que me encantaría intentarlo", dijo en una entrevista de televisión.

"No espero caminar y de repente comenzar a patear goles de campo. Sé que requerirá mucha práctica, mucho trabajo duro. Pero definitivamente es algo que me encantaría hacer".

La NFL disputará en su siguiente temporada dos partidos en el Tottenham Hotspur Stadium: Jaguars ante Bills, el 8 de octubre, y Ravens vs. Titans, el 15 del mismo mes.

Kane, de 29 años y que marcó esta temporada 30 goles, ya había expresado en 2020 su deseo de jugar en la NFL y que es fan de Tom Brady y de los Patriotas de Nueva Inglaterra.