Jugadores del Vélez bajo arresto domiciliario y uno en libertad condicional

Associated Press | La prisión preventiva fue para Braian Cufré y Abiel Osorio, y al paraguayo José Florentín, quienes la cumplirán en el domicilio

BUENOS AIRES — Una jueza de la provincia argentina de Tucumán ordenó el jueves el arresto domiciliario de tres jugadores del club de fútbol Vélez Sarsfield acusados del abuso sexual de una joven y dispuso la libertad condicional para un cuarto integrante del plantel que seguirá sometido al proceso judicial. La jueza Eliana Gómez Moreira dictó la prisión preventiva a los argentinos Braian Cufré y Abiel Osorio, y al paraguayo José Florentín, quienes la cumplirán en el domicilio que fijen en la provincia norteña de Tucumán por 90 días, hasta el inicio del juicio. En tanto, dispuso que el arquero uruguayo Sebastián Sosa quede en libertad y siga residiendo en Buenos Aires, aunque no podrá salir del país durante tres meses y deberá presentarse ante la justicia tucumana cada 15 días. Los tres primeros jugadores serán monitoreados con tobilleras electrónicas. Cada uno de los cuatro deberá pagar una fianza de 50 millones de pesos (más de 57.000 dólares) y no podrá acercarse a la supuesta víctima. La jueza dio a conocer su decisión en una larga audiencia a la que asistieron los cuatro futbolistas, que tuvo lugar desde la víspera en la ciudad de Tucumán — capital de la provincia homónima situada a 1.200 kilómetros de Buenos Aires — y que fue difundida por medios de prensa. Una joven periodista cuya identidad no trascendió denunció haber sido violada por los cuatro jugadores el 3 de marzo en un hotel de Tucumán, horas después del empate de Vélez ante el local Atlético de Tucumán por la liga argentina. Los jugadores han negado los cargos. Luego de que se conociera la denuncia, Vélez apartó provisionalmente a los acusados del plantel y luego suspendió sus contratos. La jueza convalidó los delitos imputados por la fiscal, María Eugenia Posse. Cufré y Florentín están acusados de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas. En el caso de Osorio, fue imputado por abuso sexual con acceso carnal. En cuanto a Sosa, habría tenido una participación secundaria en el supuesto abuso y por esa razón le dieron la libertad. Según el relato de la denunciante, Sosa le mandó mensajes mediante la aplicación Instagram para invitarla al hotel Hilton, lo que ella aceptó llegando a ese lugar en la madrugada del domingo 3 de marzo y "subiendo directamente a la habitación 407, donde ya la estaba esperando el jugador". Al ingresar a la habitación, la mujer observó que también se encontraban Cufré, Osorio y Florentín, con los cuales compartió "unas latas de cerveza" y otra bebida que le ofrecieron en un termo. Declaró que comenzó a sentirse mareada, por lo que se recostó en una de las camas. Fue entonces, según su relato, que sin ningún consentimiento la abusaron sexualmente. La joven se retiró del hotel por sus medios. No es la primera vez que se producen denuncias similares que salpican a jugadores de Vélez y de otros clubes argentinos. A finales del 2020 una mujer acusó de abuso sexual a Thiago Almada y Miguel Brizuela durante una fiesta privada, y ambos fueron separados del plantel de Vélez e imputados por la justicia. En febrero de 2021, el club anunció su reincorporaron a al señalar que se habían generado "modificaciones sustanciales" en la causa judicial en virtud de la incorporación de nuevas pruebas, pericias y testimonios. El colombiano Sebastián Villa espera juicio por el presunto abuso sexual de una joven en 2021 cuando era jugador del Boca Juniors. En tanto que el lateral Nahuel Zárate, de Independiente, fue condenado en 2017 a seis años y medio de prisión por abuso sexual.