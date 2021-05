Juarense Santiago Muñoz y Santos buscan dar la sorpresa en la final del Clausura 2021

Cortesía Cortesía

El futbolista juarense Santiago Muñoz declaró ayer que él y sus compañeros del Santos de Torreón sueñan en hacer grandes cosas y darle más sorpresas a muchos aficionados cuando esta noche se midan a la Máquina del Cruz Azul en el juego de Ida de la final del Clausura 2021 de la Liga MX, que dará inicio a las 8:00 pm en Estadio Corona.

Para Santi, como mejor se le conoce, los primeros cinco meses del presente año han sido de ensueño, pues volvió a ser requerido al primer equipo del Santos al inicio del torneo, después se ganó la titularidad, luego fue convocado a la selección que ganó el pase a Tokio 2020, calificó a la liguilla con el cuadro lagunero y ahora se encuentra concentrado con la escuadra que disputará la gran final.

“Sí, la verdad con muchos sentimientos, una emoción grandísima lo que estoy sintiendo ahorita, es algo que… yo no podría imaginar que me iba a pasar, el estar jugando mi primer torneo en primera división y estar en estas instancias, jugar tantos minutos y estar ahorita a punto de jugar la final, es algo que yo no me podría imaginar”, dijo el delantero fronterizo de 18 años de edad.

Muñoz agregó que en él hay muchos sentimientos, se siente muy emocionado y contento, lo mismo que sus compañeros.

“El grupo está muy contento, creemos, estamos soñando en hacer cosas grandes, digo, ser el equipo de los más jóvenes en la liga y todo, sorprendiendo a mucha gente, la verdad que es una motivación extra. Y con los minutos que jugué muy contento, muy satisfecho y agradecido aquí con la oportunidad que me dio el cuerpo técnico y todos los jugadores me dieron esa confianza desde un principio.”

Listo para jugar si es requerido en cualquiera de los dos partidos, Santi sabe que enfrentarán a un rival difícil, uno de los equipos grandes de México.

“Pero estamos muy tranquilos, creemos en lo que hemos venido haciendo y mucha gente no creía al principio en nosotros, no daban nada por nosotros, por estar en la final, no daban nada por ser jóvenes y a lo mejor a veces no se dos daban los resultados, entonces por eso estamos tranquilos, la verdad es que hemos, hasta cierto punto, callado bocas.”

En su opinión Santos deberá estar tranquilo y hacer el futbol que ha hecho en el torneo, sin cambiar y sobre todo mostrar el espíritu que tienen de ser guerreros.

A finales de marzo, Muñoz fue parte del equipo mexicano que ganó el Preolímpico de la Concacaf en Guadalajara y que amarró el boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Lo viví la verdad muy bonito, fue una noticia que me dieron de participar inesperada. También podría decir que no lo esperaba y fui requerido. Me dio mucha emoción, mucho orgullo, ser el más chico del equipo y poder representar a México en otro evento importante como lo es un preolímpico, entonces muy contento por eso porque se logró el campeonato y claro que yo estoy listo para lo que se venga”.