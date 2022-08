Juarense Rivera va con el Tri a la Copa Panamericana de Voleibol

Como parte de la Selección Mexicana de voleibol, la jugadora juarense Paola Rivera tomará parte en la Copa Panamericana que se jugará en Hermosillo, Sonora, a partir de este viernes y hasta el 29 de agosto.

De 23 años de edad y estudiante del ITESM Campus Chihuahua, Paola cumple la función de acomodadora con la escuadra mexicana y de opuesto con el equipo de Borregos a nivel nacional.

“La verdad es que me siento muy entusiasmada, siento que ahorita estar representando a México con selección mayor ya es un poquito más. Llevo muchos años jugando ‘voly’, entonces como voleibolista uno se prepara para esto, que es un sueño, el sueño de la mayoría de los voleibolistas, entonces estar aquí para mí es un orgullo, o sea, representar a mi ciudad, a mi estado, a mi familia, que siempre ha sido parte de mi vida deportiva”, dijo la fronteriza en declaraciones para el Instituto Municipal del Deporte.

“El año pasado logramos obtener medalla en Copa Panamericana y Final Six, este año vamos a Hermosillo a la Copa Panamericana, pero este año de mayores, esperamos ir por una medalla, vamos por una medalla y por puntos para subir en el ranking mundial. Después de ahí volamos a República Dominicana, que es nuevamente el Final Six como se jugó el año pasado, igual en República Dominicana y al mismo torneo”, agregó Rivera.

Paola señaló que, como en todos los torneos, en éste también aprenderán cosas nuevas, pero lo más importante será foguearse con selecciones de primer nivel.

“Sí hay una presión porque no estás jugando tú solo, no estás jugando para ti nada más, sino estás jugando para un país, entonces es la confianza con el equipo, así la manejamos, confiar en lo que sabemos hacer, en lo que hemos trabajado y que hemos mejorado, la verdad es que sí hemos mejorado muchísimo, y el no ver para atrás, siempre para adelante”.

Hace dos semanas México compitió en un torneo internacional en Colombia y perdió con el equipo anfitrión en cinco sets, espina que buscarán sacarse ahora en Hermosillo.

“Pues a mí personalmente sí me emociona jugar contra Colombia, así como Canadá que el año pasado les pudimos ganar, Estados Unidos que es potencia, Perú, todos los equipos son muy fuertes, pero yo creo que también nosotros nos hemos preparado muy bien este año”.

Paola sabe que todavía tiene un camino largo por recorrer en este deporte, por eso su sueño es jugar en una liga profesional, no dejar de representar a México y llegar a unos Juegos Olímpicos.

“Es bonito sentir esa pasión por un deporte y más que nada que es bien sabido que el deporte te abre muchas puertas, te da muchas oportunidades, te da becas académicas, becas deportivas, la verdad es que sí tiene muchas, muchas ventajas y es un estilo de vida. Es bonito sentir esa presión de que tú puedes hacer varias cosas a la vez, que estás trabajando por algo, que tienes sueños, que tienes aspiraciones, tanto deportiva como académicamente”, concluyó la voleibolista juarense.