Jáquez y el Heat, a matar o morir

Miami.- Cuando las lesiones afectan al Heat de Miami, donde milita el mexicano Jaime Jáquez, el entrenador Erik Spoelstra casi siempre hace el mismo comentario.

“Ya tenemos suficiente”.

Esa teoría está a punto de ser puesta a prueba –y será el tema de las finales del torneo play-in de la NBA, en el que el ganador se queda y el perdedor se va, que serán esta noche.

Los cuatro equipos –Miami y Chicago en la Conferencia del Este y Nueva Orleans y Sacramento en la Conferencia del Oeste– tienen serias preocupaciones por las lesiones de cara a sus enfrentamientos para decidir los octavos sembrados en ese grupo de playoffs.

Miami y Nueva Orleans tendrán la ventaja de jugar este viernes en casa, los ganadores enfrentarán a Boston y Oklahoma City, que son los primeros sembrados, en la Ronda 1 que empezará el domingo.

El Heat podría jugar sin Jimmy Butler, Terry Rozier y posiblemente Duncan Robinson en el partido contra los Toros, quienes tienen lesionado al guardia Alex Caruso debido a un esguince en el tobillo que sufrió en la victoria de este miércoles sobre Atlanta.

Los Pelícanos jugarán sin Zion Williamson debido a que se lesionó un tendón en el partido contra los Kings, un equipo que ha jugado sin sus posibles titulares Kevin Huerter y Malik Monk en las últimas semanas, debido a lesiones.

“Vamos a tener que hacer esto de una manera difícil”, dijo Spoelstra. “Así están las cosas en este momento. Vamos a descansar, a atendernos, unirnos y prepararnos para el viernes y enfrentar esos partidos competitivos. Serán competitivos frente a los fanáticos de casa y vamos a jugar un gran partido el viernes por la noche y hacerlo de la manera difícil. Así están las cosas en este momento”.

El partido entre los Toros y el Heat es una revancha de la final del play-in del Este del año pasado, un partido en donde Chicago aventajaba por tres puntos cuando restaban 3:47 minutos en el reloj y fue superado en anotaciones por 15-1 el resto del tiempo.

“Recuerdo vívidamente el vuelo que tomamos de regreso a casa”, comentó DeMar DeRozan, guardia de los Toros.

“Todos nos sentíamos frustrados. Fue una sensación desagradable. Fue una cosa de la que me acordé cuando me di cuenta que íbamos a regresar a Miami –y no deseo tener esa misma sensación”.

Sacramento logró estar en la final del play-in del Oeste al vencer a Golden State el martes.

Nueva Orleans no aprovechó la oportunidad de ser el séptimo sembrado del Oeste al caer el martes ante los Lakers de Los Angeles.

Para hoy

Chicago (9) en Miami (8)

5 p.m. / ESPN

Serie en la temporada: Empatados, 2-2

Apariciones en play-in: segunda para Miami (2023), segunda para Chicago (2023)

En juego: El ganador enfrentará al primer sembrado Boston en primera ronda, en una serie que inicia el domingo. El perdedor es eliminado

Sacramento (9) en Nueva Orleans (7)

7:30 p.m. / TNT

Serie en la temporada: Pelícanos, 5-0 (incluida la victoria en el torneo In-Season)

Apariciones en play-in: primera para Sacramento; tercera para N. Orleans (2022, 2023)

En juego: El ganador se medirá al primer sembrado Oklahoma City en primera ronda, en una serie que empieza el domingo. El perdedor es eliminado