Inspira Campa a Dueñas para revelar controversia con Juárez

Ciudad de México.- La jugadora Ana Campa inspiró a Jesús Dueñas para que abriera a la opinión pública el proceso de controversia que vive con los Bravos de Juárez que le registraron un doble contrato.

Campa denunció en sus redes la falta de apoyo del León Femenil para acompañarla luego de presentar problemas de visión a consecuencia de un balonazo que recibió en un entrenamiento.

"Ha pasado más de un año desde una amarga experiencia que quiero compartir para que no se repita, para que todos mis compañeros y compañeras estén atentos. Pasar por algo como esto me ha afectado física, psicológica y laboralmente", dijo en un video que subió a Tik Tok.

"Antes que nada quiero agradecerte Ana Campa por ponernos el ejemplo de no tener miedo y hablar públicamente de lo que sucede para abrir el camino de la justicia".

Dueñas explicó que en el 2023 acudió a la Comisión de Controversias, pues en el 2022 firmó con Bravos un contrato por 3 años, solo que 24 meses después nombraron nuevo entrenador y directiva y no entró en planes.

"En ese momento se me informó que mi contrato era de solo un año, el cual no firmé. Solicité una copia a la FMF y me enviaron el que tenían registrado de solo un año con el que jugué en los torneos de Apertura y Clausura", explicó.

Dueñas tenía en su poder el contrato que firmó por 3 años y por eso inició un proceso de controversia, que ganó hace mes y medio.

Solo que el jugador no quedó conforme con lo el club debe pagarle de indemnización y acudió al TAS.

"Confío en que se analicen las pruebas y se llegue a una resolución que esté apegada a la verdad y justicia", mencionó.

También aclaró que las versiones de qué es un jugador rompe vestidores, conflictivo y que hasta llegó a golpear a un compañero son falsas.

"Al final de ese torneo hubo 19 bajas, eso habla de que el club tenía otros planes y buscaron la manera de liberarse y de no pagar en lo que corresponde a un contrato (por 3 años)", agregó.

Dueñas espera sentar un precedente para que no se repitan este tipo de situaciones.