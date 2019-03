Inician entrenamientos de primavera

El equipo de futbol americano de UTEP realizó ayer su primer entrenamiento de primavera con miras a la temporada 2019, en la que buscará sumar más de una victoria, que fue lo único que logró la campaña anterior luego de que en el 2017 terminaron con récord de 0-12.

“Rumbo a la próxima temporada es agradable donde estamos ahora en comparación con el año pasado con los dos chicos que tenemos aquí, obviamente Brandon Jones no había estado un año antes y Kai Locksley estaba aprendiendo el sistema. Hoy es el primer día de práctica y estoy complacido con lo que he visto de ellos”, declaró el entrenador en jefe de los Mineros, Dana Dimel, en relación a la posición de mariscal de campo.

“Ellos van a competir por el puesto, siempre es una competencia, van a pelear por eso porque así tiene que ser. Brandon llegó apenas en agosto del año pasado y mostró grandes cosas, hoy tuvo muchas cosas positivas, lo mismo que Kai. Para mí estos dos chicos pueden competir entre ellos y ser buenos líderes, el liderazgo también es algo importante”, agregó el entrenador del equipo paseño.

Dimel dijo también que en este primer día de prácticas primaverales le agradó la transición que tuvieron entre jugada y jugada, el tiempo, el ritmo de práctica, todo eso lo consideró bueno porque es lo que se busca en un primer día de entrenamiento, así como también la concentración mental.

Una de las cuestiones que le preocupan por ahora con respecto a la profundidad del roster es que tiene tres jugadores menos en la línea defensiva que no han podido recuperarse de lesiones del año pasado y que fueron sometidos a cirugías.

“Justo ahora diré que nuestra mayor preocupación es la posición de ala defensiva”, comentó.

A eso el entrenador agrega la salida por haber terminado su elegibilidad de los defensivos Nik Needham y AJ Hotchkins, que fueron piezas clave en la defensa Minera el año pasado.

Por su parte, el mariscal de campo Kai Locksley, titular en la mayor parte de los juegos durante el 2018, dijo que le sentó bien el receso de temporada para recuperarse de las lesiones que sufrió en ambas piernas.

“Definitivamente me siento mucho mejor que el año pasado, el descanso fue bueno todo el invierno, me siento muy bien”, señaló Locksley sobre la cancha del Glory Field, el campo de entrenamiento de los Mineros.