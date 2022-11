Habrá posada mexicana en Qatar 2022

Ciudad de México.— Si México presumió el Día de Muertos en Rusia, ahora quiere destacar en Qatar con una tradicional posada.

Alrededor de mil mexicanos se han unido a la iniciativa para partir piñatas en la sede de la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

"Todo pasó porque llegué a Bélgica (la semana pasada) y al otro día me hablaron para decir que falleció mi perro de 12 años. En el aeropuerto estaba hecho un mar de lágrimas, como psicólogo dije 'tengo que buscar algo que me entretenga, que no me haga pensar en esto porque estoy iniciando el viaje'.

"Con un grupo de chavos estaba platicando y les dije que traía una bolsa de dulces, tres bolsas grandes, de los picositos, y les propuse que hiciéramos una piñata allá, con globos, de la vieja escuela, con harina y agua y azúcar y un globo y periódico. Se pasó la voz y la mayoría no habían salido de México y les dije 'traigan dulces y hacemos una posadita', respetando las creencias, respetamos el Corán, no vamos a decir 'ora pronobis' ni nada de eso", dijo desde Doha, sede del Mundial, Duncan Ashain.

Comentó que para realizar un evento de este tipo se requiere un permiso especial, problema resuelto porque dos restaurantes mexicanos y uno turco ofrecen sus establecimientos para el convite, más allá de que le reconocieron que no podrían hacer comida para mil personas, pero el sitio está garantizado.

"Con la piñata, el 'dale, dale, dale' y el 'ese niño es muy tonto se parece a su papá' es suficiente", comentó Duncan.

"Ya me habló hasta un mariachi que quiere venir a tocar y estar".

Ya hay mil aficionados inscritos en los diferentes grupos de WhatsApp para la posada, que tentativamente se celebrará el 24 de noviembre, dos días antes del juego contra Argentina.