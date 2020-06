Gana Leading Cartel el Mountain Top Futurity

Jake Rogers / Ruidoso Downs

El Paso— Leading Cartel se llevó a casa el primer lugar del Mountain Top Futurity, Grado II con bolsa de 359 mil 69 dólares para cuartos de milla dosañeros criados en Nuevo México, que se corrió ayer en el hipódromo Ruidoso Downs.

Caballo castrado producto de Big Daddy Cartel y Leading Diva por Special Leader, Leading Cartel es propiedad de Reliance Ranches, LLC (Micah Mckinney et al) y es entrenado por Mike Robbins.

“Le doy a mi entrenador asistente Cody Noel todo el crédito con este caballo, ha sido quien trabajó con él desde el principio, y ha sido un esfuerzo de equipo con Esgar Ramírez”, dijo Robbins. “Probablemente lo tenga en las pruebas del Zia Futurity, y se le paga al All American, así que tenemos que tomar algunas decisiones con él.”

El jockey Esgar Ramírez montó a Leading Cartel con un tiempo ganador de :17.95 segundos en las 350 yardas frente a Woodys Gold. Midnight Train Mo terminó tercero.

“Este caballo es especial para mí porque ayudé a romperlo. Puedes pedirle que te dé más, y él responde”, dijo Esgar Ramírez. “Se resbaló un poco saliendo de las puertas, y luego le exigí y tomó la punta. Ha hecho todo bien, tres carreras ahora.”

Ayer también se corrió el Mountain Top Juveniles Stakes para los dosañeros criados en Nuevo México que no calificaron a la final. Vine Master de Cody Cobb ganó la carrera de consolación con bolsa de 50 mil dólares y cubrió las 350 yardas en :17.99 segundos. Sergio Becerra Jr. estuvo en la monta. Fly On Down fue segundo y Riverside Moonbeam tercero.

“Este caballo tuvo un problema al dejar las puertas durante las pruebas, o habría llegado a la final”, dijo el entrenador James J. Gonzales de Vine Master. “Tiene todo el talento que necesitas, y creo que seremos un factor en las carreras de criados en el estado durante todo el verano.”