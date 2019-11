Ferman busca hoy cetro latino

Confiado en su preparación y con hambre de triunfo por figurar en el mundo del boxeo profesional, el adoptado juarense Darío ‘Macizo’ Ferman buscará hoy en Puerto Rico el cetro latino de la OMB contra Nicklaus Flaz.

El boxeador se dijo confiado en realizar una gran pelea y regresar con el título a esta frontera.

“Nos vamos a llevar el título a ‘Juaritos’, ellos (los promotores) creen que me traen como ‘carne de cañón’, pero te aseguro que voy a noquear a este cab…, le voy arrancar la cabeza”, dijo.

Hace un par de meses, enfrentaría en el mismo escenario al medallista olímpico Félix Díaz, pero éste último canceló a días de la pelea y Ferman se quedó vestido y alborotado ya en tierras boricuas.

La buena impresión que causó en la ‘Isla del Encanto’ le valió al juarense que recibiera esta oportunidad ante el local Flaz.

Ferman aseguró que no le afectará el cambio de fecha y rival ya que ambos son de un estilo muy parecido.

“Creo que sólo el viaje de 12 horas me afectará un poco, en cuanto a mi preparación vengo al cien, ya pasé los exámenes médicos, ando arriba dos kilos pero eso no será problema”, apuntó.

El boxeador juarense aseguró estar obligado a noquear ya que de lo contrario los jueces favorecerán al local

“Un saludo a toda mi banda de Rancho Anapra que es la que rifa y controla, a mis hijos, a mi novia y a mi padre Dios, y va por ellos, como dije, regresaré con el título a juaritos”, finalizó.