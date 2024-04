Expulsan a Aaron Boone ¡por grito de un aficionado!

Nueva York, Estados Unidos.- Aaron Boone, mánager de los New York Yankees, fue expulsado este lunes después de sólo cinco lanzamientos... ¡por el grito de un espectador!

Durante el partido entre la novena de la "Gran Manzana" y los Oakland Athletics en el Yankee Stadium, Boone cuestionó una decisión de los ampáyers.

Hunter Wendelstedt, ampáyer de home, se quitó su careta y le gritó a Aaron "hey, adivina qué, no me vas a estar gritando, hice lo que debía hacer... Si tienes algo más para decir, te vas, ¿oquei?", según pudo grabar un micrófono de YES Network.

Como respuesta, el entrenador de los Yankees levantó su brazo izquierdo y su pulgar, como haciendo la seña de "ok".

Pero justo después, un aficionado que se encontraba arriba del dogout de Nueva York gritó y Wendelstedt volvió a quitarse la careta y expulsó a Boone. "¡Aaron, suficiente! No me importa quién lo dijo, te vas".

Boone corrió hacia el campo y apuntó al aficionado que gritó. "Fue arriba de nuestro dogout, ¡yo no dije nada!", le explicó.

Wendelstedt respondió: "No me importa quién lo dije, te vas".

Después del partido, en el que los Atléticos terminaron derrotando 2-0 a los Yankees, Wendelstedt dijo que como mánager del equipo, Boone "es responsable de todo lo que pase en ese dogout".

Zack Gelof, de Oakland, conectó un jonrón de dos carreras frente al mexicano Víctor González que otorgó el triunfo de los visitantes.