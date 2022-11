Evocan argentinos a Maradona previo al juego ante México

Next

Doha— Diego Armando Maradona está presente en cada rincón de Doha. Su imagen luce en las playeras, banderas, bufandas y hasta en la piel de los aficionados argentinos.

Curiosamente, este 25 de noviembre es el segundo aniversario luctuoso del 10, justo en la víspera del Argentina-México.

Presente en el universo de la Albiceleste desde 1978, cuando Menotti no lo convocó, hasta EU 1994 cuando jugó su último partido, pasando el banquillo de entrenador en Alemania 2006, y por varias etapas como aficionado en las tribunas hasta el día de su muerte en 2020, Leo Messi ya anticipaba hace una semana lo difícil que sería no tener al Diego al lado de su amada Selección.

"Es raro no verlo en la tribuna, no ver a la gente enloquecer cuando aparece, lo que transmitía, lo que le hacía sentir al resto. Va a ser especial que no esté presente", le dijo Leo a la FIFA. "Él amaba la Selección. Siempre estuvo y siempre va a estar desde algún lado".

El aniversario del fallecimiento de Maradona le añade emotividad al juego de mañana, en el que el heredero de la 10, Messi, tiene un desafío gigantesco porque una derrota lo pondría al borde del adiós en su quinto y último Mundial.

Maradona se convirtió en leyenda precisamente en México 1986, el país contra el que ahora su Albiceleste juega un duelo decisivo.

"Es una tristeza enorme, tan rápido que se nos fue el Diego. La verdad que fue un golpe muy duro, pero sin duda que él debe estar acá en un lugarcito, alentándonos, estando con nosotros, apoyándonos. Hay que verlo de esa forma", dijo Lisandro Martínez a Star+.