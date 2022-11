Busca Arabia Saudita sellar boleto a Octavos

Next

Doha— Arabia Saudita buscará amarrar su boleto a Octavos de Final de Qatar 2022 cuando enfrente a Polonia.

El conjunto saudí llega motivado tras sorprender a Argentina mientras que los polacos generan dudas sobre su rendimiento luego que desaprovecharon la oportunidad de superar a México.

"Arabia Saudita juega muy alto, Argentina trató de ganarles con pases perpendiculares y salidas al campo libre. Marcó goles, pero con mínimos fueras de juego", explicó Czeslaw Michniewicz, timonel de Polonia.

"Los saudíes jugarán como entonces, muy juntos y muy estrechos, con base en agresividad".

Polonia tuvo una práctica abierta a una escuela en Doha de niños polacos, siendo atendidos por Robert Lewandowski.

"No me gusta la palabra favorito. No hay favoritos. Este campeonato lo demuestra a la perfección", agregó Michniewicz sobre si son candidatos a vencer al conjunto saudí.

Los futbolistas de Arabia Saudita llegarán de buen ánimo no sólo por el triunfo sobre la Albiceleste sino también porque ayer tuvieron la visita de sus familiares, con quienes cenaron en el hotel de concentración.





QATAR 2022

GRUPO C

*Polonia vs. Arabia Saudita

*Estadio: Education City

*TV: Sky 538 / 7:00 horas