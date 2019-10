Escareño, monarca en Michoacán

Con una medalla de oro y otra de plata, el juarense Javier Escareño regresó como campeón del Segundo Torneo Nacional de Tiro con Arco Adaptado, que se llevó a cabo en la ciudad de Morelia, Michoacán.

El deportista fronterizo con discapacidad visual superó por 90 puntos a su más cercano competidor, Missal Ruiz Reyes, así como también a Catalina Reyes, ambos débiles visuales originarios de la Ciudad de México.

“Tuvimos una diferencia de 90 puntos con respecto al segundo lugar y con todo orgullo lo decimos que le ganamos a la UNAM, que es la que está más avanzada en cuanto a participantes del tiro con arco adaptado y fueron 90 puntos muy distantes del primero al segundo”, dijo Escareño.

Hace dos años, a invitación del entrenador y juez de tiro con arco adaptado Jaime Segura, Escareño tuvo su primer contacto con este deporte, le gustó tanto que desde entonces se ha mantenido en la práctica del mismo.

“Me invitó a tirar, y con el buen ojo que tiene el ingeniero Segura ya no dejó que me retirara, me pidió que si quería participar en tiro con arco adaptado y con mucho gusto acepté y pues desde ahí, desde que el ingeniero me hizo la invitación he seguido entrenando con él”, señaló el ahora monarca nacional.

El atleta juarense agregó que aquí lo importante son sus entrenadores, Segura y Aurora Ortega, pues sin ellos el triunfo no se hubiera dado porque esto es de dos partes, tanto de entrenadores como de deportistas.

En relación a sus planes, Escareño dijo que tiene el Nacional Abierto para el mes de enero en la Ciudad de México y el Grand Prix Internacional para enero y febrero.

“Ambos eventos son de gran relevancia y sobre todo que en enero ya viene la certificación de nuestra categoría, una parte muy importante que mis entrenadores han luchado mucho por ella y afortunadamente se da en enero en la Ciudad de México.”

“Cerró perfectamente bien y la puntuación que obtuvo lo coloca como el número 8 a nivel mundial, pero sabemos que él puede dar más”, dijo Segura.

Por su parte, Ortega, entrenadora certificada en tiro con arco adaptado y directora de la Escuela de Iniciación Deportiva, manifestó que en el Gran Prix Internacional realizado en Cancún, Quintana Roo, en marzo del 2018, no podían creer que Escareño Cortez, estuviera participando.