Escamilla es de plata

Marco Tapia / El Diario

Una bodega, debajo de las gradas del estadio Juárez, fue el espacio que utilizó el arquero juarense Roberto Escamilla para no dejar de entrenar mientras todos los demás campos estaban cerrados y así poder tomar parte en el XXV Panamericano de tiro con arco ‘Monterrey 2020’, donde recientemente ganó la medalla de plata en la modalidad de barebow o arco desnudo.

“Fui al Panamericano de tiro con arco en la modalidad barebow, arco desnudo. Este estilo no es nuevo, tal vez antes se usaba más, pero últimamente ha tomado un mayor auge”, comentó Escamilla. “Ese campeonato fue clasificatorio a Juegos Olímpicos para arco recurvo, pero mi categoría no hay todavía en Olimpiada, de hecho es la primera vez que se admite en un torneo internacional, a lo mejor somos como los pioneros”.

Escamilla tiene 14 años como arquero, pero en los últimos dos se ha dedicado más al barebow e incluso ya cuenta con su propia academia donde entrena a personas de todas las edades.

En la competencia de Monterrey, durante la fase clasificatoria los arqueros tiran 72 flechas y con base en los resultados son ranqueados para dar paso a una ronda olímpica en la que compiten uno contra uno.

“En la clasificatoria la verdad no me fue muy bien, terminé en penúltimo. Es otro asunto, no hay mira, no hay estabilizador, no hay mucha ayuda y los nervios se lo pueden comer a uno”, mencionó el deportista fronterizo.

Para fortuna de Roberto hay un día de descanso entre las dos rondas, lo que aprovechó sobre todo para hacer un trabajo mental que le ayudara al control de los nervios.

“El día de descanso me reprogramé y el día de la ronda final dije ‘yo vengo por más’. En los cuartos de final le gané al argentino Víctor Urbani, luego en semifinales a Fabián Leal, que fue el primero en la clasificatoria, y perdí en la final con Danny Quintero de Colombia”.

Por la contingencia sanitaria, el arquero de 27 años de edad corrió el riesgo de no poder entrenar, pero fue entonces que surgió una oportunidad con el apoyo del profesor Alberto Molina y de Jesús Pacheco, delegado del Instituto Chihuahuense del Deporte en Juárez.

“A través del profe Molina y Pacheco me dieron chance de entrenar ahí debajo de las gradas, fue donde entrené la distancia, que eran 50 metros, porque en mi espacio tengo la línea de tiro a 18 metros. El espacio fue ahí en el estadio, por fuera, debajo de las gradas. Me prestaron ahí una refresquera como bodega y ahí guardaba la paca y el atril para cuando iba. Ahí era donde podía entrar porque todo estaba cerrado, los demás campos. Fue algo importante porque si no, no hubiera podido tirar la distancia y quién sabe si hubiera sido la misma historia”.

Aunque en la primaria jugó basquetbol, e incluso fue capitán del equipo, al llegar a la secundaria del Tecnológico de Monterrey, Escamilla empezó a mostrar mayor interés por el tiro con arco, e incluso él fabricaba sus propios arcos con ganchos y ligas. Su primer mentor fue Alex Ávila, con quién también estuvo en el equipo de la UACJ.

Desde el 2019, Roberto tiene su propia escuela, la Academia Sweet Spot, donde entrena a arqueros de todas las edades, el más chico tiene 11 años y el mayor más de 60, aunque la mayoría de sus alumnos están entre los 14 y 19 años.

Nombre: Roberto Escamilla Cisneros

Disciplina: Tiro con arco

Fecha de Nac.: 1 de abril de 1994

Lugar de Nac.: Cd. Juárez

Edad: 27 años

Estatura: 1.77 m

Peso: 93 kg

Medalla de plata en XXV Panamericano Monterrey 2020 en modalidad barebow (arco desnudo)