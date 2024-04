Empata Liverpool en West Ham

Nueva York.- Liverpool siguió perdiendo terreno en la puja por el título de la Liga Premier.

Pero quizás eso sea el problema menos delicado para Jurgen Klopp.

Al igual de doloroso que fue el empate 2-2 el sábado en la visita a West Ham, el saliente técnico alemán protagonizó una fuerte discusión con el astro egipcio Mohamed Salah a un costado de la cancha.

Klopp, quien se marchará al final de la temporada tras nueve años al mando, le restó importancia al asunto.

Salah no piensa igual.

“Tendríamos un incendio hoy si me pongo a hablar”, declaró el egipcio al pasar de largo en la zona mixta del Estadio Olímpico de Londres.

Liverpool encajó el gol de Michail Antonio en el tramo final y tuvo que conformarse con un empate que complicó más sus aspiraciones de ganar el título de la Liga Premier.

Los Reds se han desinflado en las últimas semanas de la última temporada con Klopp como técnico. Apenas han ganado de sus últimos cinco partidos de la liga.

El cabezazo del jamaicano Antonio a los 77 minutos en el Estadio de Londres decretó la repartición de puntos, luego que el tanto de Andy Robertson puso el 1-1 al inicio de la segunda parte y el autogol de Alphonse Areola a los 65 adelantó a Liverpool.

La igualdad dejó a Liverpool en el tercer puesto, dos puntos detrás del líder Arsenal, que tiene un partido pendiente. El reinante campeón Manchester City, que marcha en la segunda plaza, le saca un punto a Liverpool y tiene dos partidos más por disputar que los dirigidos por Klopp.

“¿Se puede creer ellos van a perder dos o tres partidos?", señaló Klopp sobre los dos que van al frente. “Pues no lo creo, así que honestamente no estoy enojado o lo que sea. No pienso en ello”.

West Ham se fue al descanso arriba 1-0 gracias al gol de cabeza de Jarrod Bowen a los 43 minutos.

Liverpool dominó la posesión en el primer tiempo, pero apenas generó dos disparos a puerta.

Es evidente que la relación entre Klopp y Salah se han tensado. El egipcio fue suplente por segunda vez en los últimos tres partidos.

Cuando Salah se disponía a ingresar poco después del gol de Antonio, Klopp se acercó a hablarle al goleador.

Salah respondió abriendo los brazos y señaló hacia Klopp. El uruguayo Darwin Núñez, quien también iba a ingresar, se interpuso entre ambos y apartó a su compañero.

“Ya los hemos hablado en el vestuario”, dijo Klopp sobre el incidente. “En lo que a mí respecta, es algo zanjado”.

También lo estarían las posibilidades de Liverpool de proclamarse de campeón, con apenas tres partidos por disputar.

Villa se atasca

El empeño de Aston Villa por la clasificación a la Liga de Campeones recibió un frenazo cuando dilapidaron una ventaja de dos goles y terminaron empatando 2-2 ante Chelsea en casa.

Cuatro en la tabla, el Villa le saca siete puntos de ventaja al quinto Tottenham y tiene tres partidos por disputar.

Los Spurs han disputado tres partidos menos que el Villa, empezando el domingo con el derbi contra Arsenal el domingo. También tienen compromisos frente al City y Liverpool, por lo que el Villa es el favorito para quedarse con el cuarto y último boleto para la Champions.

El Villa nunca ha disputado la Liga de Campeones. Disputó dos veces la antigua Copa de Europa, la última en 1982-83. Alcanzaron los cuartos de final de esa edición tras haberse coronado campeones en la previa.

Primer descenso

Sheffield United se convirtió en el primer equipo condenado al descenso tras sucumbir 5-1 de visita a Newcastle.

Los Blades quedaron 10 puntos por debajo de la salvación con tres partidos por disputar, así que volverán de inmediato a la segunda división.

Newcastle, que marcha séptimo, se puso a un punto de Manchester United y acaricia volver a las copas europeas la próxima temporada.

Alexander Isak anotó dos de los goles de Newcastle y lleva 19 en la temporada, uno menos que Cole Palmer (Chelsea) y Erling Haaland (Man City), colíderes en la tabla de cañoneros.

El United se va abucheado

El Manchester United y su asediado técnico Erik ten Hag recibieron más abucheos al empatar 1-1 en casa ante un Burnley que lucha contra el descenso.

La anotación de penal Zeki Amdouni a los 87 minutos salvó el empate para Burnley, luego que el brasileño Antony había adelantado al United a los 79.

Burnley se encuentra en la penúltima plaza, a dos puntos de la permanencia.

Everton se salva

Everton aseguró que estará en la máxima división por 71er año seguido tras derrotar 1-0 a Brentford.

La victoria permitió a Everton sacar una diferencia de 11 puntos sobre Luton, antepenúltimo de la clasificación. Ambos equipos tienen tres partidos por disputar.

Everton sobrevivió pese a que fue penalizado con una quita de ocho puntos por quebrantar el reglamento financiero de la Premier.

Luton perdió 2-1 de visita a Wolverhampton para mantenerse en la zona de descenso. Están un punto detrás de Nottingham Forest, que el domingo visitará a Man City.

Fulham y Crystal Palace empataron 1-1.