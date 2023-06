Eligió Benzema Arabia Saudita porque es musulmán

Riad.- El delantero francés Karim Benzema reveló que decidió jugar en Arabia Saudita porque es un país musulmán y él es de esta religión.

"Soy musulmán y es un país musulmán. Siempre he querido vivir allí. Ya he estado en Arabia Saudita y me siento bien allí. Lo más importante es que es un país musulmán, querido y hermoso. Cuando hablé con mi familia de mi fichaje por Arabia Saudita, todos se pusieron muy contentos y aquí estoy, para mí es donde quiero estar", contó el hoy exatacante del Real Madrid.

Benzema confía en poder dejar un buen legado con el Al Ittihad, club con el que firmó, que de acuerdo a reportes sería por 200 millones de euros anuales, cifra que ya incluye los acuerdos comerciales.

"Espero aportar a mi nuevo club mi futbol y, sobre todo, ser capaz de ganar títulos. Es un club con mucha pasión. Me gustaría dejar un legado duradero, porque me encanta el futbol. Siempre tengo esa competitividad para superar mis límites y llegar aún más alto. Por eso voy a estar bien preparado para demostrarles mi talento", manifestó.

El delantero galo también mencionó que la presencia de Cristiano Ronaldo en esta liga, él desde principio de año con el Al-Nassr, es importante.

"He oído muchas cosas, es un buen campeonato y hay muchos jugadores buenos... cada año suben un nivel. Vi el Mundial, Arabia Saudita jugó muy bien, grandes partidos, sobre todo contra Argentina. Obviamente, tienen muy buenos jugadores.

"También es importante que Cristiano Ronaldo esté en Arabia Saudita, porque es un jugador muy importante. Aporta mucho al futbol de este país y eso elevará aún más su nivel de juego. Así que es importante demostrar que el fútbol saudí puede tener un impacto global, porque no se trata de jugar en Arabia Saudita o no", indicó.

Después, Benzema fue presentado en el King Abdullah Sport City Stadium ante miles de aficionados.