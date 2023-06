Hugo Sánchez no ve a Diego Cocca en el Mundial 2026

Ciudad de México.- Como en su época de "Pentapichichi", Hugo Sánchez fue matón: Diego Cocca difícilmente llegará al Mundial de 2026 como técnico de la Selección Mexicana.

"No tanto como obligado (a ganar a la Copa Oro) porque ahora mismo la Selección no da mucha ilusión. Es un buen técnico, ha conseguido buenos resultados con el Atlas, el bicampeonato que no es nada fácil, así como lo hizo Matosas con el León, y a lo fácil se fueron los directivos, a ponerlo como técnico, pero no creo que llegue a la Copa del Mundo, lamentablemente, tal y como está la Selección y tal como está el futbol mexicano, no creo que llegue para el Mundial", dijo a CANCHA durante un evento de enterprise, empresa de renta de autos.

Hugo cuestionó que el negocio golee al tema deportivo. Puntualizó en que en la Asamblea de Dueños, entre los propietarios y directivos de equipos de futbol sólo José Antonio Noriega tuviera experiencia como futbolista.

"Primero deben darle importancia a lo deportivo, y deben de seguir una línea de toma de decisiones como lo hacen en Inglaterra y en España, con el tema de la transmisión de los partidos por televisión, ese dinero invertirlo en todos los equipos para atraer más jugadores, hay muchas cosas e ideas que no quieren hacer los dueños, ahí es donde viene el retroceso que estamos teniendo, no el estancamiento, ya estamos retrocediendo.

"Porque del nivel que mostramos cuando estábamos en la Libertadores, Sudamericana, Copa América, pues teníamos un nivel competitivo tanto a nivel individual como de equipos y de Selección Nacional, ahora ha descendido tanto que muchos equipos del área nos están alcanzando y eso es por las malas decisiones que están tomando los dirigentes, que no todos son malos", expresó.

Con Cocca o sin él, Hugo ve un panorama pesimista para el Tricolor en 2026.

"Lamentablemente no le veo una mejora y dudo que el tiempo que falta de aquí al Mundial haya una mejora deportiva, puede haber una mejora económica, eso es lo que les preocupa, que asociarse con Estados Unidos y Canadá les pueda dar dividendos económicos, sociales, políticos", señaló.

Se olvida del Tricolor

Los cuestionables manejos del futbol mexicano zancadillean las ganas de Hugo Sánchez por regresar al banquillo de la Selección Mexicana.

"Fíjate que no tengo ya tanta ilusión. Antes tenía mucha ilusión y en su momento no me dieron el respaldo ni el apoyo que pedía.

"Cuando empecé como director técnico de Pumas me dio mucha ilusión y me puse metas y objetivos a cumplirlos y los cumplí, lo que me he propuesto a nivel individual lo he podido conseguir, pero ya cuando es dependiente de otras gentes, difícil", expresó.

El 11 de julio, Hugo Sánchez cumple 65 años. Dirigió al Tricolor entre noviembre de 2006 y marzo de 2008, cuando fue cesado por no conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos de Beijing.

"Lo que me faltó fue dirigir a una Selección Mexicana en una Copa del Mundo, la mía era la de Sudáfrica, ahí tenía pensado que el papel que hizo Uruguay era el que quería hacer con México, estábamos encaminados en el mismo grupo y contra los rivales, me dio una rabia de que no me hayan apoyado para llegar a esa Copa del Mundo.

"En la siguiente íbamos a subir el escalón en cuanto a resultados y pensar en ser campeones del mundo en tres etapas mundialistas y me comprometí a ello, pero cuando no tienes el respaldo es difícil conseguir cosas importantes", mencionó.

Liga MX aburrida

Hugo Sánchez remató... ¡pero a la Liga MX!, a la que calificó de aburrida.

El "Pentapichichi" tocó ese tema al ser cuestionado sobre dónde ve a la Selección Mexicana tras el Final Four de la Nations League y la Copa Oro.

"No tengo mucho optimismo ni mucha ilusión, lamentablemente lo veo cada semana y lo veo en la Liga mexicana, está un tanto aburrida, no hay mucha calidad, no hay mucho talento y es preocupante porque cada vez hay más extranjeros, el disminuir un extranjero por equipo ahora no va a servir de mucho, es como disimular que están haciendo algo, si van a hacer algo que quiten tres, en lugar de uno", lanzó.

Recordó que en su época como futbolista había una producción masiva de futbolistas mexicanos.

"Ojalá regresemos a la fabricación porque en eso Brasil y Argentina nos están dando una paliza tremenda porque hay miles de jugadores distribuidos por el mundo, jugando, en cambio, mexicanos no hay muchos", dijo.

Insistió en las erróneas decisiones de los dueños del balón.

"Entonces el hablar de futbol con gente que no ha jugado y que les gusta el futbol como un entretenimiento o diversión y tomar decisiones tienen el derecho porque sí, ellos son los dueños, hacen de su dinero lo que quieran, pero si quieren contribuir y colaborar a la causa de que el futbol mexicano mejore, que ahora mismo está en horas bajas, pues deben de escuchar a la gente que amamos y queremos y que hemos vivido de y para el futbol", dijo.