El tocamiento que marcó al 'Pibe' Valderrama

Una melena inconfundible, el "10" en la espalda, la cadencia y el ritmo de la Selección de Colombia.

Carlos "El Pibe" Valderrama es reconocido mundialmente por la clase que derrotó como futbolista, pero también por anécdotas como el tocamiento que sufrió en España o que pasó por la cárcel luego de su debut.

DEBUT Y AL BOTE

Valderrama debutó a los 18 años de edad con el Unión de Magdalena, pero ese mismo día, más tarde, fue arrestado por una redada que hubo cerca de su casa, de la que corrió asustado y en el forcejeo golpeó a un policía, lo que le costó pasar Navidad y Año Nuevo en el bote.

"Duré 50 días ahí. Del 20 noviembre a enero. Todo diciembre lo pasé allá. Llegué con el afro y me lo cortaron. Esa eran las reglas y no se salvaba nadie. Le decía a mi papá '¿cuándo me van a sacar?' y él respondía 'mañana'. Y así pasaron 50 días", recordó.

LA 'MARCA' DE MÍCHEL

En la temporada 1991-92, Valderrama jugó para el Real Valladolid de España, en donde tuvo una anécdota inmortal con Míchel, una de las figuras del Real Madrid.

"Esa fue una agarrada de los huevos en un tiro de esquina, y siempre ahí hay provocaciones, que te meten un codazo, un dedo al orto -porque por ahí también lo cogen uno-. En la primera tocada no dije nada, me quedé pegado al palo, en la segunda sí le dije: '¡uy qué pasa!', y me agarra por tercera vez, y ahí sí le dije: '¡hey loco! ¿Eres marica o qué? ¡No jodas!'".

Y HASTA CAMPAÑA

Lejos de molestarle el incidente con Míchel, Valderrama lo recuerda con una sonrisa, incluso hizo una campaña de concientización sobre el cáncer testicular.

"Gracias Míchel por haberme tocado los huevos. No sentí dolor, pero me enojé. Si hubiera sentido dolor, tendría que haber consultado al médico porque así se puede detectar a tiempo un posible cáncer testicular. Por eso mi amigo, quería darte las gracias por haberme tocado, como deberíamos hacer todos para prevenir el cáncer testicular. Gracias Míchel", dijo en la campaña.

¿SE VENDIERON HIJOS...?

Si algo distinguió a Valderrama fue su liderazgo y así lo demostró para ganar el título de Liga en Colombia con Junior de Barranquilla, al quedar de líderes generales en el último juego.

"Íbamos perdiendo 3-0, y me les fui encima en el camerino, y les digo: '¿están cagados, o se vendieron hijos de puta? ¡Hablen de frente!', y que les tiro una botella de agua, y les dije vamos a apretar arriba. Niche mete el primero, después el "Gordo" Valenciano hace el 3-2, y viene el tercero cuando me cae a mí y anoto para ser campeones".

DE CLASE MEDIA

Carlos Valderrama llamaba la atención desde que pisaba la cancha obviamente por su ensortijada cabellera, pero también por su juego elegante y exquisito, de toque de balón suave corto o largo, además de tener gran habilidad para conducir el esférico.

Pero otro detalle que lo destacaba era que jugaba sin espinilleras y con las medias abajo. Cuando los periodistas le preguntaron la razón, su respuesta fue simple pero creativa, como cualquiera de sus jugadas: 'Ajá, porque soy un jugador de clase media baja', dijo el colombiano.