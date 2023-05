El día que La Tota Carbajal rechazó al Real Madrid

Antonio "La Tota" Carbajal, una de las máximas leyendas del futbol mexicano, falleció este martes 9 de mayo a la edad de 93 años.

Como portero vivió lo que se conoce como la época romántica del futbol mexicano entre la transición de la era amateur al profesionalismo.

PUBLICIDAD

Fue el primer futbolista en la historia en disputar 5 Mundiales, por lo que se ganó el apodo del "5 Copas": Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966.

En su última entrevista a CANCHA en junio de 2020, para celebrar su cumpleaños 91, Antonio "La Tota" Carbajal recordó la vez que le dijo que no al Real Madrid.

En 1954, con 25 años, Carbajal recibió una propuesta de Santiago Bernabéu para fichar por los Merengues.

"Don Santiago Bernabéu fue el que me habló, me dijo: '¿te gustaría jugar en el Real Madrid?' Yo jugué en el equipo España de México, entonces él se comunicó con la colonia española y le dieron mis pormenores de quién era, cómo había comenzado y dónde estaba jugando.

"Yo tuve la oportunidad de ir al Real Madrid, y no quise ir. Fui muy criticado porque en esa época dije que yo quería darle al futbol mexicano la ayuda que me dio, yo había asistido a unos Juegos Olímpicos y a tres Mundiales, me habían dado todas las facilidades para participar", confesó.

Los consejos de 'La Tota'

En esa entrevista, Carbajal lamentó el poco valor que se da el futbolista mexicano.

"Me apena decirlo, el jugador mexicano aunque se ha superado no nos damos el lugar que merecemos, o exageramos que somos los mejores del mundo o los peores. Somos buenos jugadores, punto, y en el Mundial, que es el torneo que marca la pauta es donde debes mostrar. Desgraciadamente cuando se llega a la Selección seguimos igual, sí nos hemos superado, ha habido buenos resultados, pero hay que llegar más arriba, llegar a una Final de Copa del Mundo sería lo ideal.

"El futbol se ve así como negocio, y debe serlo para el directivo que va a poner su dinero, y hay que buscar la manera de duplicarlo o triplicarlo. Hay que estar pendiente del comportamiento de los jugadores, que estén contentos, ser puntuales en los pagos, porque si te dan largas sólo te enojas, y por eso vienen los problemas".

Bajarle a los extranjeros

Lo que aconsejaba Antonio "La Tota" Carbajal a los directivos de la Liga MX es bajar la cuota de extranjeros para apoyar al futbolista mexicano.

"Se les debe dar un lugar a los jugadores que salen de las fuerzas básicas. ¿De qué carajos sirve si no les dan su lugar a los muchachos mexicanos? Está bien que vengan buenos jugadores extranjeros, pero muchos no lo son tanto, no sé cómo los contratan.

"Creo que 3 extranjeros de primera línea serían extraordinarios, y el muchacho mexicano aprovecharía la oportunidad al tenerla. Bienvenidos los que traen el futbol de elite, siempre serán bien recibidos, porque hay algunos que ganan más que cualquier jugador mexicano", comentó Carbajal.

"Se les debe dar un lugar a los jugadores que salen de las fuerzas básicas. ¿De qué carajos sirve si no les dan su lugar a los muchachos mexicanos? Está bien que vengan buenos jugadores extranjeros, pero muchos no lo son tanto, no sé cómo los contratan", añadió.

Descanse en paz, Antonio "La Tota" Carbajal.