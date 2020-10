Duelo de pitcheo en Juego 3 de la Serie Mundial

Associated Press

Arlington, Texas.- Charlie Morton se ha convertido lenta y silenciosamente en uno de los lanzadores de postemporada más dominantes de la historia.

Él comienza hoy el Juego 3 de la Serie Mundial para los Rays de Tampa Bay con la oportunidad de empatar el récord de Orlando Hernández de ocho decisiones ganadoras consecutivas en postemporada, según Elias Sports Bureau. Al vencer a los Dodgers de Los Angeles y ganar su sexta apertura consecutiva en postemporada, se movería a uno de los récords de Bob Gibson.

Qué improbable para un lanzador canjeado por Pittsburgh por un jugador de Ligas Menores hace cinco años, un derecho que cumple 37 años en tres semanas y no llegó a su primer equipo All-Star hasta 2018,

“No me despierto por la mañana y digo que es mi hora de brillar. Diría que me despierto por la mañana y me pregunto si hice lo que se suponía que debía hacer para prepararme para lo que me pidieron que hiciera”, dijo Morton. “Me despierto con el humilde reconocimiento de que lo que estoy a punto de hacer es una oportunidad que no mucha gente puede experimentar, y trato de prepararme para ello así como así”.

El as Walker Buehler comienza para los Dodgers, quienes ganaron el primer partido 8-3 y fueron derrotados 6-4 en el Juego 2. Si bien no hubo viajes en la primera Serie Mundial neutral, los equipos tuvieron el día libre, dando a los bullpens algo de recuperación.

Ambos equipos decidieron no realizar entrenamientos completos, aunque algunos jugadores lanzaron en los jardines del Globe Life Field bajo el techo cerrado y algunos lanzaron desde montículos en los bullpens.

Morton venció a Houston el sábado en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en San Diego, permitiendo dos hits en 5 2/3 entradas sin anotaciones para convertirse en el primer lanzador con victorias en cuatro juegos en los que el ganador se lleva todo. Lanzó a Houston sobre los Yanquis de Nueva York en el Juego 7 de la ALCS 2017 y a los Dodgers en el Juego 7 de la Serie Mundial 2017, luego firmó un contrato de dos años por 30 millones de dólares con los Rays después de la temporada 2018 y derrotó a Oakland en el 2019 en el Juego de comodines de la Liga Americana.

Morton tiene marca de 3-0 con 0.57 de efectividad en la postemporada de este año, permitiendo 11 hits en 15 2/3 entradas con 17 ponches y cuatro bases por bolas.

“Definitivamente es un semental de postemporada”, dijo el manager de los Rays Kevin Cash. “Creo que es el enfoque, la conducta que adopta. No ves ninguna diferencia. No ves ninguna ansiedad. Es en gran medida un enfoque de haber estado allí, hecho eso. Y si ves algo, es que tiene un don para encontrar ese equipo extra”.

Tuvo marca de 46-71 en sus primeras nueve temporadas en Grandes Ligas con Atlanta, Pittsburgh y Filadelfia, superando la cirugía Tommy John en 2012 y las operaciones de cadera en 2012 y 2015. Tiene 47-18 desde entonces.

Tirará Julio Urías en Juego 4

El manager de Dodgers, Dave Roberts, anunció a Julio Urías para subir a la loma mañana en el Juego 4 de la Serie Mundial.

El zuro mexicano, quien tiene foja de 4-0 en cuatro apariciones en esta postemporada, tuvo una destacada actuación en el séptimo partido de la Serie de Campeonato contra los Bravos.

Lanzó los últimos nueve outs para darle el pase a los Dodgers en la Serie Mundial.

Con esta responsabilidad que tendrá mañana el sinaloense, México sumará a su cuarto pitcher que abre un partido de Serie Mundial, como lo hicieran Fernando Valenzuela (1981), Jaime García (2011) y José Urquidy (2019).

“Estoy muy bien físicamente y mentalmente preparado para este reto”, declaró Urías el martes anterior a medios estadounidenses.

Para hoy

Juego 3

Dodgers de LA (Buehler 1-0) vs. Tampa Bay (Morton 2-2)

Serie: 1-1

6:08 p.m. / 14.1, FoxSports, ESPN / En Arlington