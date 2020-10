CR7 da positivo otra vez a Covid-19

Tomada de Twitter

Turín— El delantero portugués Cristiano Ronaldo se perdería el juego de la Champions League entre la Juventus y el Barcelona de la próxima semana ya que dio otra vez positivo a Covid-19.

El atacante dio por primera vez positivo la semana pasada y ha estado en cuarentena, exceptuando cuando viajó a Italia desde la concentración de su selección.

Por protocolo sanitario de la UEFA, se realizan pruebas previo a los juegos y Ronaldo no lo pasó, revela el diaro portugués Correio da Manha.

Así, de primera instancia no podría estar en el esperado duelo de la segunda fecha de la Champions. Sin embargo, el club no se rendirá y pedirá una prueba 48 horas antes del partido argumentando que en este momento su carga viral es baja y no sería contagioso.

La UEFA no ha decidido si lo permitirá.