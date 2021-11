Derrotan Raiders a Vaqueros en tiempo extra

Associated Press | Las Vegas Raiders' Dallin Leavitt (32) and Solomon Thomas (92) celebrate after Thomas stopped Dallas Cowboys running back Ezekiel Elliott, bottom rear, on a running play in the second half of an NFL football game in Arlington

Arlington— Los Raiders de Las Vegas consiguieron su primera victoria en más de un mes, ya que derrotaron a los Vaqueros de de Dallas en Acción de Gracias, 36-33 en tiempo extra. Este fue el sexto juego de tiempo extra de todos los tiempos en Acción de Gracias y el tercero para los Vaqueros. Ahora tienen marca de 0-3 en los juegos de Acción de Gracias que fueron a tiempo extra. Los Vaqueros han registrado cuatro remontadas de dos dígitos en Acción de Gracias, y la última coincidentemente fue contra los Raiders en 2013. Si bien estuvieron cerca de sacar otra el jueves por la noche, la defensiva de Dallas simplemente no pudo hacer suficientes paradas. Dak Prescott consiguió el balón para comenzar la prórroga, pero se fue de tres y out después de una falla bastante mala dirigida a Noah Brown en tercera y 4. Con los Vaqueros despegando y los Raiders solo necesitando un gol de campo para ganar, comenzó a parecer que este había terminado.