Derrota Cruz Azul a Bravas

Ciudad de México— Cruz Azul femenil sumó su segunda victoria del torneo al vencer 1-0 a FC Juárez, tomando de manera momentánea el segundo lugar de la competencia.

El equipo celeste dio un buen partido en su cancha de La Noria, sobre todo a nivel defensivo, donde se lució en las coberturas.

Desde que arrancó el encuentro el cuadro capitalino fue mejor en el terreno de juego, se adueñó del balón y comando las mejores acciones ofensivas.

Ana Gabriela Lozada anotó el 1-0 al 38', con un remate con la cabeza, ganándole en el marcación a la defensa del cuadro visitante.

El servicio fue cortesía de Daniela Auza, quien le puso medio gol a la defensa, quien se estrenó con su primera anotación con el conjunto cementero.

En el segundo tiempo, FC Juárez intentó nivelar las acciones, pero le faltó profundidad para poner en aprietos a la defensa del cuadro dirigido por Alberto Pérez Loarca.

Las Bravas apretaron en los últimos minutos del juego, y un disparo de Susana Romero fue desviado por la portera Maricruz González.

La baja de Miah Zuazua le pesó a las visitantes, pues perdieron a la jugadora que abría espacios y generaba jugadas a gol.

La defensa de las celestes se portó a la altura, defendiendo su arco y llevándolas a sumar tres puntos más para llevar a 7 unidades, mientras que Juárez se quedó con 3 puntos en el lugar 12.

Espera recuperar a jugadoras

El director técnico de Cruz Azul Femenil, Roberto Pérez Loarca, reconoció que los contagios de Covid-19 le han pegado a todos los clubes y confía en que para las próximas fechas pueda tener a su plantilla al 100 por ciento.

Para el encuentro contra Juárez tuvo 3 jugadoras fuera, mientras que del lado de Bravas, la directora técnica, Ana Cristina González, tampoco pudo realizar el viaje al haber dado positivo.

"Me quedó tranquilo (por el triunfo) aunque tengo 3 jugadoras fuera podemos trabajar de manera estable, esta situación no nos permitió tener a varias jugadoras al 100 por ciento", mencionó en conferencia de prensa.

Del lado de Bravas, además de la entrenadora, dos jugadoras más resultaron afectadas con el Covid-19.

El técnico de las celestes también alabó el trabajo de Tania Morales quien salió como capitana de la Máquina celeste, dándole un nuevo rostro al equipo.

"Esperemos que todo sea más tranquilo y Tania demuestra su capacidad, en encuentro el gas no le alcanza para jugar los 90 minutos porque tenía mucho tiempo sin jugar, pero poco a poco va a ir recuperando su fortaleza física", abundó.

Pérez Loarca mencionó que desde su punto de vista, el árbitro Jaime Orlando Montes se equivocó al no conceder un penal a favor de Cruz Azul en el segundo tiempo.

"Yo grité penal, sí era falta dentro del área, me parece que fue mal juzgada, a veces no me gusta hablar del trabajo de los árbitros, pero respeto su trabajo, son errores humanos que pueden presentarse", mencionó.

El estratega también dijo que ya piensan en el duelo del próximo lunes ante Chivas, al que definió como un rival juega y deja jugar.