Debutan Rayados en Mundial

Doha, Qatar.- Los Rayados quieren aprovechar el Mundial de Clubes Qatar 2019 para mostrar su futbol ante el mundo.

Eso es lo que mueve al Monterrey para intentar hacer un papel histórico en su cuarta participación en la que tratarán de superar el tercer lugar que obtuvieron en Japón 2012.

“Primero que nada este reto es mostrarnos al mundo, es una ventana que tenemos para mostrar nuestra estructura deportiva, enfrentarnos a los mejores del mundo. Esta es una oportunidad única para hacerlo”, dijo ayer Antonio Mohamed en la conferencia de prensa previa al partido de hoy contra Al Sadd.

El ‘Turco’ dejó en claro que no vienen en plan de comparsas, sino como protagonistas.

“Por la experiencia que hemos acumulado y porque tenemos un plantel muy competitivo, porque tenemos una estructura nivel club que nos respalda, venimos por lo máximo, no nos conformamos con competir, venimos por todo”, advirtió el argentino.

El estilo directo de Mohamed levantó algunas cejas entre los reporteros de medios internacionales presentes, pero el timonel albiazul sostuvo sus palabras.

“Para jugar con Liverpool tenemos que ganar mañana (hoy). Mañana (hoy) tenemos que ganar, si no no hay Liverpool que exista. Al decir que venimos por todo, es que estamos preparados para competirles a todos”, explicó.

“Tenemos nuestras armas conocemos las virtudes de todos los rivales”.

Y dio una lección de lo que espera del Al Sadd muy explícita sobre lo que espera del partido.

“Tiene situaciones defensivas que a nosotros nos favorecen, como el balón parado.

“Tiene una estructura con manejo de pelota, extremos fijos, jugadores de jerarquía así que nosotros tenemos que estar muy educados en contrarrestar esas situaciones. Va a ser un buen partido de una estrategia”, anticipó.