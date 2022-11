De último momento 'tiembla' reventa y ofrecen los boletos a precio

Next

Next

Doha— En los planes de la familia Reyes, como la de cientos de aficionados tricolores, no estaba el acceder al Estadio 974 para ver jugar a la Selección Mexicana, pero de último minuto se les fueron abriendo las puertas.

Los altos precios de los boletos en reventa frenaron desde hace semanas el deseo de los fanáticos de poder ver el partido, pero en cuestión de horas le entro la desesperación a los que tenían cientos de tickets y las rebajas se hicieron presentes.

El doctor Jaime Reyes Pinzón, quien está cumpliendo el sueño de su primer Mundial junto con su esposa Ivonne y sus hijos Joaquín y Miguel, llegaron a Qatar sin un boleto para el México-Polonia.

Los llegó a cotizar entre 800 y 900 dólares por persona, y siendo cuatro la cantidad se elevaba a más de 3 mil 500 billetes verdes, pero los "gandallas" de los revendedores entraron en pánico a menos una hora de arrancar el partido y los comenzaron a rematar.

"Un día antes no tenía boletos y terminamos entrando los 4 al partido. Los últimos dos me los dejaron en 200 dólares, a costo", reveló Jaime, quien además tuvo un día de ensueño, pues logró ir a tres partidos en un día, ya que acudió al de Argentina-Arabia y Francia-Australia.

A escasos metros de las puertas de acceso aparecieron decenas de aficionados que remataban sus boletos.

"Ya que me den 100 dólares y adentro me invitan la comida y cervezas sin alcohol, pero ya no quiero perderle", decía un joven de León, quien tenía dos tickets extras.

"Había comprado uno en StubHub de 700 dólares y luego encontré uno en la FIFA de 170 dólares, por lo que quiero venderlo, ya que me dieran lo que sea, terminé dándolo en 220 dólares", contó Leonardo.