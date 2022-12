Critica pareja de CR7 decisión de Fernando Santos

Next

Doha— Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, lamentó que el jugador haya sido otra vez suplente en la derrota 1-0 de Portugal ante Marruecos, por los Cuartos del Mundial de Qatar 2022.

La empresaria y modelo estuvo en el Estadio Al Thumama apoyando al delantero y junto a Cristiano Jr., el hijo mayor de CR7.

"Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego, vio cómo cambió todo pero ya era tarde", escribió Rodríguez en su cuenta de Instagram.

"No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. Te admiramos".

Cristiano Ronaldo evitó la zona mixta al finalizar el duelo pero su esposa no se guardó nada, tal como lo hizo luego del duelo ante Suiza en Octavos de Final, en donde también fue suplente.

Este sábado, el timonel Fernando Santos reveló que en su momento Cristiano se molestó cuando supo que iría a la banca para el choque ante los suizos.

Esta noche, Georgina Rodríguez lanzó el dardo a Santos.