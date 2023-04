Consideran columnistas justo castigo a Fernando Hernández

Ciudad de México.- Salvo Carlos Guerrero, quien consideró livianas las sanciones, el resto de los columnistas de CANCHA catalogaron de adecuados y apegados al reglamento los castigos al árbitro Fernando Hernández; al jugador del León, Lucas Romero; y a los técnicos de La Fiera y del América:

1.- ¿Le pareció adecuado el castigo de 12 partidos que recibió el silbante Fernando Hernández por el altercado que tuvo el sábado al dar un rodillazo a Lucas Romero, del León? ¿Por qué?

Francisco Javier González

Me pareció adecuado por la gravedad del asunto. Más allá de que nos apene el error de un personaje del futbol, se trata de una autoridad que no supo utilizar sus herramientas y eligió el peor camino. Otro punto es cómo educar al futbolista en México, hecho a la cultura del reclamo.

Roberto Gómez Junco

Sí me pareció adecuado, porque se apegó al reglamento que para esos casos señala una sanción entre uno y quince partidos, y porque no había cómo perdonarlo pero tampoco se trataba de satanizarlo.

David Faitelson

Me pareció dentro de lo estipulado en el reglamento, un reglamento concebido para que el tema sea al revés: de un futbolista a un árbitro, no de un árbitro a un futbolista. Hernández se equivocó y deberá pagar por ello. Y el reglamento deberá transformarse, porque siempre existirá el riesgo de que un árbitro, un ser humano, al fin y al cabo, reaccione así.

Carlos Guerrero

No. No porque es ambiguo. Hablar de número de partidos no corresponde para un silbante. ¿Cuántos son doce juegos? ¿Doce semanas o doce eventos donde pudo ser designado? La Comisión de Arbitraje bien podría decir que lo tenía contemplado para los juegos restantes de Fase Regular y para toda la Liguilla incluido Repechaje. Ya serían 8 juegos. Podría reaparecen en la jornada 5 de la siguiente temporada. Pero, ¿en verdad lo designarían hasta en la Final de no haber sucedido esto? Ambiguo.

Arturo Brizio

Adecuado porque se actuó dentro de los límites que el Reglamento de Sanciones permite. Con la adrenalina que hay en el campo de juego, el único que no puede perder la calma es el árbitro.

2.- ¿Cree usted que fueron correctos los castigos de 2 juegos que la Comisión Disciplinaria decretó para Lucas Romero, Nicolás Larcamón y Fernando Ortiz, respectivamente? ¿Por qué?

Francisco Javier González

La Comisión actuó correctamente porque se apegó al reglamento. Éste existe para evitar que las decisiones se tomen a partir de las emociones. Así es la ley y los reglamentos. todas las sanciones están fundamentadas.

Roberto Gómez Junco

Sí, también correctos, porque no podía quedar impune la provocación del jugador, y tampoco el zafarrancho protagonizado por los respectivos técnicos. Tal vez la sanción a Romero debió ser mayor, porque es él quien inicia el contacto.

David Faitelson

Creo que hay una agresión de Lucas Romero que debió ser castigada como tal, pero la incongruencia de Hernández radica en que ni él mismo la juzgó en su momento. La realidad es que el árbitro y el futbolista debieron haber sido expulsados del juego. Lo de los dos entrenadores es ridículo y patético. Ya están "grandes" para ese tipo de tonterías.

Carlos Guerrero

Quedaron cortos los castigos. Dos partidos para un par de técnicos que, literal, se rasgaron las vestiduras, se retaron a golpes y se encararon hasta los vestidores, es poco. Dos juegos de suspensión para un futbolista que también agrede, es un castigo blandengue.

Arturo Brizio

Creo que son correctos ya que ambos técnicos se ganan un juego por la simple expulsión y otro por las provocaciones en que incurrieron. Creo que el reglamento en ese sentido es claro y en cuanto al jugador Lucas Romero me parece que él provoca pero no agrede.

3.- ¿Qué imagen le queda a usted del trabajo de la Comisión Disciplinaria a la luz de sus decisiones para saldar los hechos del partido América-León del sábado anterior?

Francisco Javier González

La imagen que me queda es buena porque aunque hubo quienes la calificaron de tibia por no sancionar de inmediato, estaba reuniendo elementos y dando oportunidad de expresarse tanto a Hernández como a Romero. Lo hizo adecuadamente. Fue cuidadosa pero determinante.

Roberto Gómez Junco

Para nada me gustan los actuales manejos en esa Comisión Disciplinaria, pero creo que en este caso actuó con sensatez y apegada al reglamento.

David Faitelson

Mi pregunta es: ¿Cuál fue el papel de Iñigo Riestra en medio de toda esta situación? En una revuelta la Federación Mexicana de Futbol, el secretario general, cuyo hermano trabaja en el grupo antagónico al del León, ha metido las manos en medio de un flagrante conflicto de intereses secundado y protegido por Yon de Luisa. En el precario momento que vive el futbol mexicano, es difícil creer en sus instituciones, incluyendo a la Comisión de Disciplina.

Carlos Guerrero

3.- De una Comisión que no supo cómo solucionar y apagar el fuego. Hay piezas que no cuadran. No sé si hasta el tuit del Club León, en apoyo absoluto al silbante, haya influido y tenido un efecto positivo.

Arturo Brizio

Me deja una sensación de tranquilidad pues se cumplieron los pasos que el propio reglamento indica, no se cayó en apresuramientos absurdos ni en sospechoso tortuguismo. Quienes pedían la cabeza del silbante, exhibieron su ignorancia. Bien por la actuación de este Tribunal.