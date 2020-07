Confirma Santos llegada de Sandoval

Cortesía Santos Laguna

Lejos de ofrecer lo que de él se esperaba en el Clausura 2020, el futbolista Walter Gael Sandoval Contreras ya no forma parte de los Bravos de Juárez, luego de que el club Santos Laguna oficializó su llegada a La Comarca.

El ‘secreto a voces’ que se mantuvo durante semanas, desde que Bravos comenzó la pretemporada en cancha, ha quedado resuelto con la entrevista que el propio equipo santista le realizó a Sandoval.

Aquí en la frontera la directiva sigue sin hacer oficial la salida de uno de los seis refuerzos que llegaron a Bravos el torneo pasado.

“Es una emoción y una alegría muy padre, me siento agradecido y afortunado de poder otra vez merecer estar en este club, que fue donde salí, donde aprendí y viví muchas experiencias, y estoy contento por volver”, comentó Gael en entrevista que le realizó el conjunto de Santos.

El jugador de 24 años, originario de Guadalajara, Jalisco, regresó a Ciudad Juárez en el Clausura 2020 para defender los colores de Bravos, equipo con el que militó en la Liga de Ascenso del Apertura 2015 al Clausura 2016.

En el anterior torneo estuvo en cancha únicamente 46 minutos, para un porcentaje de 5.11 de minutos jugados, tomando en cuenta los 900 que se efectuaron en las 10 jornadas que se disputaron.

“Estoy en un punto de mi vida en el que he disfrutado tanto esta profesión que gracias a Dios me tocó estar en este momento en Santos, y pues ahora que viene la oportunidad de jugar, demostrar que es un Gael más maduro”, declaró el ex Bravo.

Fue campeón con el conjunto fronterizo en el Torneo Apertura 2015 en aquella final en la que se derrotó 3-1 global a Potros de Hierro del Atlante para obtener el medio boleto de cara a la gran final en la llamada Liga de Plata, que luego perdió con Necaxa.

Después de esa primera etapa con Bravos, Gael se fue a Santos Laguna, club con el que se mantuvo del Apertura 2016 hasta el Apertura 2017.

Posteriormente arribó a Chivas en el Clausura 2018, donde jugó 44 partidos, incluyendo el certamen de la Copa MX.

En su segunda etapa con Bravos, Gael solamente tuvo participación en un partido del Clausura 2020 de la Liga MX.