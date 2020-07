Sale Saldívar de Pumas

Tomada de Twitter

Ciudad de México— Terminó la historia de Alfredo Saldívar con el Club Universidad, ya que hoy luego de 20 años de vestir la camiseta auriazul se despidió del equipo, a través de un mensaje en sus redes sociales, donde levantó la polémica, pues lo envió al "verdadero aficionado de Pumas".

A su vez, el equipo agradeció su estancia en un mensaje de Twitter.

Luego de que en las últimas semanas se manejó la llegada de un nuevo arquero a las filas del conjunto, y de un trueque por Alfredo Talavera, el "Pollo" finalmente dio por terminada la relación laboral con los auriazules.

"Para todos ellos quiero agradecer de todo corazón y con la mayor sinceridad posible el haber formado 20 años de esta institución. Vale la pena pensar y escribir mi agradecimiento, mis mejores deseos para ustedes y la gente que quiere al club y que desea que le vaya bien cada segundo que pasa, no importa cómo ni con quién", destacó.

"No importa el sufrir o el gozar, así es la vida, así se quiere a un Club. A Pumas se le quiere y se le enseña por lo que transmite desde que llegas a los 11 años, no por lo que te cuentan o tomas por momentos, te dan las bases para que te desarrolles como individuo. Hoy termina mi ciclo y no puedo dejar de agradecer a cada persona con la que conviví en estos 20 años. A cada persona honesta que formó y forma parte del club, gracias. Lo mejor para ti Pumas, ¡Goya!".

Saldívar tuvo una relación de amor y odio con la tribuna, que no le perdonó sus fallas contra el América y otras más en el último semestre, donde terminó abucheado y con la tribuna pidiendo su salida.

Se espera que en las próximas horas se confirme la llegada del veterano Alfredo Talavera.