Comienza Ruiz su regreso a la gloria

Los Angeles.- Luego de perder ante Anthony Joshua hace unos días, el boxeador mexicoestadounidense Andy Ruiz Jr. anunció su regreso a los entrenamientos para buscar recuperar los títulos mundiales de los pesados.

“Volveré más fuerte. SERÉ un campeón una vez más. Aprecio todo el amor y el apoyo de mis verdaderos fanáticos. También aprecio a los que me odian y no puedo esperar para demostrarles que están equivocados una vez más. De vuelta al gimnasio. Comencemos este viaje a los cinturones”, escribió en Twitter.

Ruiz, quien en junio pasado sorprendió al vencer por KO a Joshua y consagrarse campeón de la AMB, FIB y OMB, perdió la revancha por decisión unánime ante el británico.

Tras la pelea, aceptó que tuvo una mala preparación.

“Creo que comí todo, todo, por eso subí tanto peso. Me estaba divirtiendo demasiado, estaba celebrando demasiado”, dijo a TMZ el excampeón de los pesos pesados a TMZ en el Aeropuerto de Los Angeles.

“Simplemente estar con mis amigos y celebrar. Beber unas cuantas coronas más de las que debería”.

El primer mexicano campeón de los pesados aseguró que aprendió la lección y ahora va en serio en todas sus peleas.